Premier

'उर्मिला कानेटकरचं जागी मला विचारण्यात आलं...' घासीराम कोतवाल या हिंदी नाटकात आशिष पाटीलची लावणी, साकारतोय 'गुलाबी' हे पात्र

Ashish Patil Reveals How He Landed the Iconic Gulabi Role:लावणी किंग आशिष पाटीलने ‘घासीराम कोतवाल’ या हिंदी नाटकात उर्मिला कानेटकरच्या जागी ‘गुलाबी’ ही महत्त्वाची भूमिका साकारली. सकाळ प्रीमियरला दिलेल्या मुलाखतीत त्यानी त्यांच्या नाटकाबद्दल सांगितलं.
Ashish Patil Reveals How He Landed the Iconic Gulabi Role

Ashish Patil Reveals How He Landed the Iconic Gulabi Role

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

लावणी नर्तक आणि नृत्यदिग्दर्शक म्हणून आशिष पाटील प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या डान्सचे व्हिडिओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. तसंच लावणी किंग म्हणून सुद्धा त्याला ओळखलं जातं. मराठी तसंच हिंदी सिनेसृष्टीत त्याचं मोठं नाव आहे. चंद्रमुखी तसंच ढोलकीच्या तालावर अशा सिनेमा, कार्यक्रमांमध्ये त्यांने नृत्यदिग्दर्शन केलंय. दरम्यान अशातच त्याने एका मुलाखतीत त्याच्या वयक्तिक अनेक गोष्टी शेअर केला.

Loading content, please wait...
drama
marathi
Sakal
Sakal Media Group
marathi director
dancer
Entertainment news
urmila kanetkar
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com