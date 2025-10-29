बापरे! पंजाबी गायक चन्नी नट्टनच्या घरावर गोळीबार! लॉरेन्स बिश्नोई गँगने घेतली जबाबदारी

Bollywood News: कॅनडामध्ये पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. एका पंजाबी गायकाच्या घरावर खुलेआम गोळीबार झाल्याची माहिती आहे. यावेळी लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा सहभाग असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पंजाबी गायक चन्नी नट्टनच्या घरी लॉरेन्स बिश्नोई गँगमधील सदस्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. यामुळे स्थानिक परिसरात भितीचं वातावरण पसरलय. .सोशल मीडियावर गँगस्टर गोल्डी ढिल्लननं व्यापारी दर्शन सिंग यांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दरम्यान अशा सतत घडणाऱ्या घटनेमुळे कॅनडातील भारतीय लोकांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. .कॅनडामध्ये आतापर्यंत घडलेल्या दोन्ही गोळीबारांच्या घटनांमध्ये गोल्डी ढिल्लननं जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलय की, 'माझ्याच गँगने व्यापारी दर्शन सिंगची हत्या केली होती. तो ड्रग्ज डीलर होता. आमच्या गँगने त्याच्याकडून पैसे मागितले. परंत त्याने नकार दिला. त्यामुळे त्याच्या हत्येचा कट रचला गेला.'.दरम्यान पंजाबी गायक चन्नी नट्टनच्या घरावर झालेला हल्ला हा लॉरेन्स बिश्नोईच्या प्रतिस्पर्धी गँग सरदार खेराशीशी संबंधित आहे. बिन्नोई गँगने नट्टनवर निशाणा साधलाय. जेव्हा गोळीबार झाला त्यानंतर लॉरेन्स बिश्नोईच्या गँगने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी चन्नी नट्टन यांच्याशी कोणतही वैर नसल्याचं म्हटलं. तर गोळीबाराचं खर कारण सरदार खेहरा असल्याचं म्हटलं. चन्नी नट्टन त्याच्या जवळचा असल्याने त्याच्यावर गोळीबार केल्याचं पोस्टमधून स्पष्ट करण्यात आलय. .दरम्यान कॅनडातील पोलिस अधिकारी या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे. परंतु कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांमध्ये सध्या भितीचं वातावरण पसरलं आहे. गेल्या काही दिवसामधील ही दुसरी घटना असल्यानं चिंता व्यक्त केली जातेय. .'तो जेव्हा सेटवर यायचा तेव्हा...' अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनी सांगितला सलमानसोबत काम करण्याचा अनुभव, म्हणाल्या...'तेरे नामच्या शुटवेळी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.