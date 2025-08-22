लक्ष्मीकांत बेर्डेची मुलगी बनली बिजनेसवुमन! स्वानंदीने सुरु केला आई-वडिलांच्या नावाने नवीन व्यवसाय

1 लक्ष्मीकांत बेर्डेची मुलगी स्वानंदी बेर्डे आता बिझनेसवुमन झाली आहे.2 तिने आई-वडिलांच्या नावावरून ‘कांतप्रिया’ ज्वेलरी ब्रँड सुरु केला आहे.3 या ब्रँडमधून परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम असलेले दागिने सादर केले जाणार आहेत..Laxmikant Berde Daughter: लक्ष्मीकांत बेर्डे हे मराठी सिनेसृष्टीत एक वेगळी ओळख आहे. आज देखील त्यांच्या अभिनयाचं टॅलेंटचं विनोदबुद्धीचं कौतूक होताना पहायला मिळतं. वडिलांप्रमाणेच अभिनय बेर्डेनं मनोरंजनविश्वात स्वत:च नाव निर्माण केलय. आपल्या अभिनयातून तो नेहमीच प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण करतोय. पण लक्ष्याची लेक स्वानंदी बेर्डे हीने वेगळ्या ठिकाणी आपलं स्थान निर्माण केलय. स्वानंदीने स्वत: नवा ज्वेलरी ब्रँड सुरु केला आहे. त्याने तिच्या ब्रँडला आईवडिलांचं नाव दिलं आहे. तिने 'कांतप्रिया' नावाने बिजनेस सुरु केला आहे..वडिल लक्ष्मीकांत म्हणून कांत आणि आई प्रिया म्हणून प्रिया असं एकत्र नाव करत 'कांतप्रिया' हे नाव तिने तिच्या ज्वेलरी ब्रँडला दिलं आहे. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर तिच्या ब्रँडबद्दल आणि स्वप्नाबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे. ती म्हणाली की, 'काही स्वप्न आपण न पाहता ते सत्यात उतरवतो. मी आज माझं स्वप्न पुर्ण करण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकतोय. कांतप्रिया हे माझ्यासाठी खूप काही आहे. माझ्या हृदयाचा एक भाग झालं आहे. ज्या दोन व्यक्तींनी मला घडवलं. त्यांच्या नावापासून हा ब्रँड मी बनवलाय.'.त्यामुळे आता लक्ष्याची लेक स्वानंदी बिजनेसवुमन बनली आहे. तिने दागिन्यांचा व्यवसाय सुरु कोला आहे. तिच्या ब्रँडबद्दल सांगताना स्वानंदी म्हणाली की, 'हा केवळ ब्रँड नसून हा खड्यांचा उत्सव आहे. परपंरा आणि आधुनिकतेचा संगम या कांतप्रियामधून सर्वांना अनुभवायला मिळणार आहे.' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहलंय..स्वानंदीच्या पोस्टला अनेकांनी कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा स्वानंदीला शुभेच्छा दिल्या आहे..FAQs.स्वानंदी बेर्डेने कोणता नवीन व्यवसाय सुरु केला आहे? तिने ‘कांतप्रिया’ नावाचा ज्वेलरी ब्रँड सुरु केला आहे..‘कांतप्रिया’ ब्रँडचं नाव कसं ठेवलं गेलं?वडील लक्ष्मीकांतमधील ‘कांत’ आणि आई प्रियामधील ‘प्रिया’ यावरून नाव ठेवले आहे..स्वानंदी बेर्डेने या ब्रँडबद्दल काय सांगितलं?हा केवळ ब्रँड नसून परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम असल्याचं तिने सांगितलं. . ‘कांतप्रिया’मध्ये काय खास मिळणार आहे?पारंपरिक दागिने आणि आधुनिक डिझाईन्सचा अनोखा संगम..Trimbakeshwar Temple : बम बम भोलेचा जयघोष! श्रावण सोमवारापूर्वीच त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाविकांची अलोट गर्दी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.