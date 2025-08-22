Premier

लक्ष्मीकांत बेर्डेची मुलगी बनली बिजनेसवुमन! स्वानंदीने सुरु केला आई-वडिलांच्या नावाने नवीन व्यवसाय

Laxmikant Berde daughter Swanandi turns businesswoman: लक्ष्मीकांत आणि प्रिया बेर्डे यांची मुलगी स्वानंदी बेर्डे आता बिझनेसवुमन बनली आहे. अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडल्यानंतर तिने स्वतःचा दागिन्यांचा ब्रँड ‘कांतप्रिया’ सुरू केला आहे.
1 लक्ष्मीकांत बेर्डेची मुलगी स्वानंदी बेर्डे आता बिझनेसवुमन झाली आहे.

2 तिने आई-वडिलांच्या नावावरून ‘कांतप्रिया’ ज्वेलरी ब्रँड सुरु केला आहे.

3 या ब्रँडमधून परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम असलेले दागिने सादर केले जाणार आहेत.

