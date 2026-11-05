'तिच्या अंगावरचा एकही दागिना काढू नका' पहिल्या पत्नीच्या निधनाने पूर्णपणे कोलमडले होते लक्ष्मीकांत बेर्डे, अखेरचा निरोप देताना घेतलेला 'हा' निर्णय

LAKSHMIKANT BERDE EMOTIONAL FUNERAL INCIDENT: मराठी सिनेसृष्टीत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी आपल्या विनोदातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. आपल्या अभिनयातून त्यांनी प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक दुःखद प्रसंगही आले. लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या पहिल्या पत्नी रुही बेर्डे यांचं निधन झालं तेव्हा ते खूप खचून गेले होते. त्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाची आजही चर्चा रंगते..लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि रुही बेर्डे यांची ओळख 'वेडी माणसं' या नाटकादरम्यान झाली होती. हळू हळू त्यांच्यात मैत्री झाली आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. १९८५ मध्ये दोघांनी लग्न केलं. त्यावेळी रुही या मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीतील काम करायच्या. परंतु आपल्या करिअरपेक्षा त्यांनी लक्ष्मीकांत यांच्या यशाला अधिक महत्त्वं दिलं. .लक्ष्मीकांत यांच्यातील अभिनयाची क्षमता त्यांना माहिती होती. जेव्हा पत्रकार त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी येत, तेव्हा त्या लक्ष्मीकांत यांचीही मुलाखत घेण्याचा आग्रह धरायच्या. 'माझ्यासोबत लक्ष्मीकांतला सुद्धा घ्या. कारण भविष्यात तो सुपरष्टार होणार आहे' असं त्या सांगायच्या..परंतु ५ एप्रिल १९९८ मध्ये मेंदूतील रक्तस्त्रावामुळे रुही बेर्डे यांचं निधन झालं. पत्नीच्या निधनानंतर ते पुर्णपणे खचले होते. लेखिका आणि त्यांच्या मैत्रिण वसुंधरा साबळे यांनी सांगितलं की, रुही यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी लक्ष्मीकांत खूप भावूक झाले होते. .'अंत्यसंस्काराची तयारी सुरु झाली आणि पार्थिववरील दागिने काढण्याबाबत बोललं जाऊ लागलं, त्यावेळी लक्ष्मीकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, 'तिच्या अंगावरचा एक सुद्धा दागिना काढू नका, तिला तसाच निरोप द्या' त्यांचं हे बोलणं ऐकून सगळ्याचे डोळे पाणावले होते असं वसुंधरा यांनी सांगितलं. त्यांच्या या निर्णयातून रुही यांच्याबद्दलचं प्रेम आणि जिव्हाळा दिसून येत होता. .'चेहरा पुसून दाखव' माधुरीनं शेअर केला नाना पाटेकरांसोबतचा 'प्रहार'च्या सेटवरचा किस्सा, नानांचा हट्ट अन् माधुरीची अशी झाली पंचाईत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.