तू माझी इज्जत काढलीस यार... 'ती' हाक ऐकून भडकले होते लक्ष्मीकांत बेर्डे; अभिनेत्याने सांगितला न ऐकलेला किस्सा

निधनानंतरही मराठी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे एकमेव अभिनेते म्हणजे लक्ष्मीकांत बेर्डे. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रत्येक भूमिका जिवंत केली. गिरगावच्या मंडळात गणेशोत्सवाला नृत्य करणारा, नाटिका सादर करणारा मुलगा इतका मोठा कलाकार होईल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. आपला नाटकाचा प्रवास अविरतपणे सुरू ठेवत लक्ष्मीकांत यांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं. त्यांचे चित्रपट गाजले त्यापेक्षाही त्यांची नाटकं गाजली. याच नाटकादरम्यान त्यांना अनेक जीवाला जीव देणारी मित्रमंडळी भेटली. त्यातील एक अभिनेते चेतन दळवी यांनी त्याचा एक किस्सा सांगितला आहे जेव्हा लक्ष्मीकांत यांना राग आलेला. .आम्ही सगळे पत्ते खेळत होतोलक्ष्मीकांत आपल्या मित्रांना जीव लावायचे. छोटा अभिनेता असो किंवा स्पॉटदादा सगळ्यांसोबतच ते आपलेपणाने वागायचे. चेतन दळवी यांच्याशी तर त्यांची घनिष्ठ मैत्री. चेतन हे त्यांना नेहमीच एका टोपणनावाने हाक मारायचे. मात्र याच टोपणनावामुळे लक्ष्मीकांत त्यांना बोलले होते. नेमकं काय घडलेलं हे चेतन यांनी राजश्री मराठीच्या मुलाखतीत सांगितलंय. चेतन म्हणाले, 'मी लक्ष्मीकांतला गोट्या म्हणायचो. त्याला घरी गोट्या म्हणायचे. कोल्हापूरचा किस्सा आहे हा. नंतर मी त्याला त्या नावाने हाक मारणं बंद केलं. एवढा मोठा स्टार तर ते बरं दिसत नाही पण एकदा कोल्हापूरचं शूटिंग होतं आणि कुणीतरी त्याच्याशी बोलायला आलेलं. आम्ही सगळे पत्ते खेळत होतो.'.चेतन पुढे म्हणाले, 'बसलो होतो आम्ही सगळे. मी मेकअपवगरे करून आलेलो. मी म्हंटल ए गोट्या, जा बोलावतायत तुला. सगळे हसले. गोट्या त्याचं पेटनेम होतं. पण त्या दिवशी त्यांच्यासमोर झालं ना ते. बाहेरून आलेल्या माणसांसमोर झालं ना ते. नंतर त्यांच्याशी बोलून झाल्यावर मला येऊन बोलला, 'इथे पण माती केलीस.इथे पण इज्जत काढलीस माझी.' 'मी म्हटलं काय केलं? 'गोट्या काय त्यांच्यासमोर?' मी म्हटलं सॉरी सॉरी.' तर तो म्हणाला, 'असंच कर. बोल आणि सॉरी बोल.' मी म्हटलं नाही रे तसं नाही.' त्यानंतर मी त्याला कधीच गोट्या नाही म्हणालो, असं चेतन म्हणाले. .व्यायाम करायला गेली आणि पोटावर धाडकन आपटली वनिता खरात; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात- आज पडलीस....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.