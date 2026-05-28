"प्रयोग गेले, चित्रपट गेला आणि मी तोंडावर पडले" लक्ष्मीनिवास फेम अभिनेत्रीने सांगितला तिला आलेला विचित्र अनुभव

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत जे टॅलेंटेड आहेत पण त्यांना तशा संधी मिळत नाहीत. काहींना टॅलेंट असूनही संधी दिली जात नाही तर काहींना मुद्दाम डावललं जातं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष्मीनिवास फेम अभिनेत्रीने तिला आलेला विचित्र अनुभव सांगितला. .ही अभिनेत्री आहे अमृता देशमुख. अमृताने काही काळापूर्वी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली होती. यावेळी तिने एका सिनेमामुळे तिचं किती नुकसान झालं हे उघड केलं. .अमृताने सांगितलं की,"माझ्या बाबतीत नुकताच चक्रावून टाकणारा अनुभव आला. एका फिल्मसाठी मला फोन आला. कारण त्याच्या आधी त्या रोलसाठी एक हिरोईन फायनल झाली होती पण तिचे खूप नखरे होते म्हणून त्यांनी तिला काढून टाकलं असं मला सांगण्यात आलं. म्हणून मग मला विचारलं . मग शूटिंग करण्यासाठी तारखांचं बोलणं झालं सुरु झालं. मी अलमोस्ट त्यावेळी होते फक्त त्यातील एक शनिवार रविवार माझ्या नाटकांचे प्रयोग होते."."मला महिना आधी नाटकाच्या तारखा द्याव्या लागतात. आतापर्यंत मी कधीच प्रशांत सरांना म्हटलं नाहीये की ठरलेल्या नाटकाच्या तारखांमध्ये बदल करा. मी त्यांना ट्राय करायला सांगितलं पण त्यांच्या तारखा अडकलेल्या होत्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे. पण मी त्यांना म्हटलं की मी काहीतरी करते. तर मी त्यांना आधी म्हटलं की तुमचं नक्की आहे का ? की तुम्हाला मीच हवी आहे कारण मी आता आउट ऑफ द वे जाऊन दुसऱ्या निर्मात्याला तारखा बदलण्यासाठी सांगणार आहे. तर त्यावेळी दिग्दर्शक माझ्याशी बोलत होते. ते म्हणाले की हो तूच हवी आहेस. तू फक्त तारखा दे आता आपण कॉन्ट्रॅक्ट पेपरवर सह्या करू."."त्या सिनेमाचे निर्माते तोपर्यंत माझ्याशी बोलले नव्हते. पैशांचं माझ्याशी काहीही चर्चा झाली नव्हती. माझं असं होतं की यांना मी पैशांसाठी अडवणार नाही. कारण आधीच ते अडचणीत आहेत. आणि चर्चेतून काहीतरी मार्ग निघेल. मग मी प्रशांत सर आणि आमच्या जे नाटकाचे मॅनेजर आहेत त्यांच्याशी बोलले. त्यावेळी प्रशांत सर कॅनडाला होते. त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला. शेवटी त्यांनी आमच्या नाटकाचे प्रयोग कॅन्सल करून दुसऱ्या प्रयोगाचे केले. मी त्यांना तारखा दिल्या."."त्यानंतर यांनी पैशाचं विचारलं. मी माझी अपेक्षा सांगितली. मग आमच्या वाटाघाटी झाल्या. मी जी रक्कम सांगितलेली त्याच्या मी निम्म्यावर आले. मग त्यांनी जी रक्कम सांगितलेली त्याच्या पन्नास हजार का काहीतरी जास्त होते. त्यानंतर दोन दिवस त्यांनी मला फोनच केला नाही. नंतर मला त्या सेटवरच्या इतर लोकांकडून कळलं जे त्यांना सांगत होते की तुम्ही अमृताला घ्या म्हणून की त्यांनी दुसऱ्या अभिनेत्रीला घेतलं आहे. पण मला त्यांच्या तोंडून ऐकायचं होतं. "."दिग्दर्शकाने मला नीट उत्तर दिलं नाही. निर्मात्यांनी मला रिप्लाय दिला नाही. मी त्यांना एक मेसेज टाकून चांगलंच खडसावलं. म्हणजे दोन्ही प्रयोग गेले, सिनेमा गेला आणि मी तोंघशी पडले. ती एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होती. आधीची अभिनेत्री होती तिला एकही ऑडिशन न देता सिलेक्ट केलं होतं आणि माझ्याकडून दुसऱ्या भेटीत अपेक्षा होती की सिनेमाच्या क्लायमॅक्सला असलेला हॉररचा सीन मी त्यांना तिकडे दहा बाय दहाच्या खोलीत अभिनय करून दाखवावा."."सेटवरील इतर लोक माझ्याबाबतीत एकदम शुअर होते पण हे लोक माझ्याबाबतीत इतके साशंक होते दिग्दर्शक आणि निर्माते की त्यांना माझ्यावर विश्वास नव्हता. बरं त्या निर्मात्यांना फॉलोअर्सचा प्रश्न होता. सगळ्यांपेक्षा माझे फॉलोअर्स जास्त होते तरीही तो निर्माता साशंक होता माझ्या कामाबाबत. "