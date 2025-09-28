Premier

'मनाचे श्लोक'मधून लीना भागवत - मंगेश कदम मोठ्या पडद्यावर प्रथमच आमने-सामने येणार

Manache Shlok Movie Cast : मनाचे श्लोक या सिनेमातून पहिल्यांदाच मराठी इंडस्ट्रीमधील सेलिब्रिटी जोडी लीना भागवत आणि मंगेश कदम एकत्र काम सिनेमात काम करत आहेत. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : 'आमने सामने', 'इवलेसे रोप', 'तू अभीतक है हसीन' यांसारकाही नाटके, मालिका आणि सिरीजमधून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य गाजवणारी हिट जोडी म्हणजे लीना भागवत आणि मंगेश कदम. त्यांची भन्नाट केमिस्ट्री प्रेक्षकांना नेहमीच भावते. रंगभूमीवर एकमेकांना पूरक ठरणारी ही जोडी प्रेक्षकांसाठी आता एक सरप्राईज घेऊन येत आहे.

