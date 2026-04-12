Asha Bhosle Passes Away: दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं निधन! भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक अजरामर आवाज हरपला

भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक अजरामर आवाज शांत झाला आहे. ९२ वर्षांच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचे आज मुंबईतील ब्रिच कॅंडी हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्या निधनाने संगीत विश्वात शोककळा पसरली असून, त्यांच्या चाहत्यांमध्ये दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..११ एप्रिल २०२६ रोजी संध्याकाळी आशा भोसले यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना मुंबईतील ब्रिच कॅंडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. हृदयविकाराचा झटका, छातीतील संसर्ग आणि अतिशय थकवा या तीन प्रमुख कारणांमुळे त्यांना तातडीने उपचारासाठी आयसीयू विभागात हलवण्यात आले होते. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर सतत लक्ष ठेवले होते आणि सर्वोत्तम उपचार सुरू होते. मात्र, उपचार चालू असताना त्यांचे निधन झाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशा भोसले यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी "Praying for her good health and a speedy recovery" असे म्हणत त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली होती. देशभरातील लोकांना आशा भोसले यांच्याशी असलेल्या भावनिक संबंधाचे दर्शन घडले.संगीत क्षेत्रातील दिग्गज कलाकार, संगीतकार, गीतकार आणि लाखो चाहते यांनी आशा भोसले यांच्या आरोग्याबद्दल प्रार्थना केली होती. दरम्यान त्यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसंगीताला मोठी हानी पोहोचली आहे..आशा भोसले यांचा संगीतातील प्रवास हा भारतीय सिनेमा इतिहासातील एक स्वर्णकाळ मानला जातो. १९४० च्या दशकात बालकलाकार म्हणून सुरू झालेल्या त्यांच्या कारकिर्दीने पुढील सात दशकांमध्ये हजारो गाणी गाऊन संगीत रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. आर. डी. बर्मन, एस. डी. बर्मन, ओ. पी. नय्यर यांसारख्या महान संगीतकारांसोबत त्यांनी दिलेल्या गाण्यांनी हिंदी, मराठी, अनेक भाषांमध्ये अमर ठसा उमटवला. 'कजरा मोहब्बत वाला', 'दम मारो दम', 'ये मेरा दिल', 'चुरा लिया है तुमने' सारखी गाणी आजही तरुण पिढीपर्यंत पोहोचली..आशा भोसले यांनी केवळ चित्रपट गाणीच नाही तर भजन, गजल, लोकगीते आणि आधुनिक गाणीही गाऊन आपल्या बहुमुखी प्रतिभेची साक्ष दिली. त्यांना पद्मविभूषण, पद्मभूषण, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, नॅशनल अवॉर्डस् असे अनेक मानसन्मान मिळाले. ९२ वर्षांच्या वयातही त्यांचा उत्साह आणि संगीताची आवड कायम होती. त्यांच्या निधनाने संगीत क्षेत्रात एक युग संपले आहे.त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि चाहत्यांनी या दुःखाच्या क्षणी एकमेकांना आधार दिला आहे. आशा भोसले यांचा आवाज कधीही विसरला जाणार नाही. त्यांच्या अमर गाण्यांमधून त्यांचा आत्मा सदैव जिवंत राहील. संपूर्ण देश त्यांच्या आठवणींना श्रद्धांजली वाहत आहे.