'त्या गोष्टीमुळे मी घडले' जुई गडकरीने सांगितला तिच्या आयुष्यातील खडतर प्रवास, म्हणाली...

जुई गडकरीप्रत्येक वर्ष संपायला आलं, की पोटात गोळा येतो, की पुढचं वर्ष कसं असेल? काय लिहून ठेवलं असेल आपल्या नशीबात? नेमका असाच गोळा माझ्या पोटात मागचं वर्ष सरताना आला होता.. जिथे जिथे राशिभविष्य बघायला मिळेल वाचायला मिळेल ते मी बघत होते. .बहुतेक आपण सगळेच हे करतो! काय लाभ होणार, काय गमावणार या सगळ्याचा विचार करत होते.. नवीन वर्ष सुरू झालं आणि कामाची धावपळ खूप वाढली.. 'ठरलं तर मग'चं शूटिंग, ॲडफिल्म्स, इतर इव्हेंट्स.. माझं पदव्युत्तर शिक्षण असा सगळा व्याप वाढला.. आपण माझ्या 'दरवळ' या सदराद्वारे जोडले गेलो.. !.मनात येणाऱ्या अनेक भावना मी या सदराद्वारे व्यक्त केल्या. मन मोकळं केलं.. आपण कुठलीही गोष्ट करत असताना किती ठरवून करत असतो. सगळ्याचं व्यवस्थित प्लॅनिंग करत असतो; पण हे वर्ष अगदी सगळे प्लॅन चुकवणारं ठरलं! सगळ्याच पातळ्यांवर. कधी अनपेक्षितपणे खूप आनंद मिळाला, तर कधी खूप दुःख देऊन गेलं.. काही छोट्या पाहुण्यांचं आगमन झालं, तर काही जवळच्या व्यक्तींना गमवावं लागलं. .एकूण काय कुठल्याच बाबतीत ठरवून चालणं चुकलंच; पण हे वर्ष खूप काही शिकवणारं ठरलं. सगळ्यात मोठी शिकवण दिली ती म्हणजे आला दिवस साजरा करण्याची.. कारण उद्याचा दिवस कोणी बघितलाय? आयुष्य म्हणजे आळवावरच्या पाण्यासारखं आहे हे दाखवणारं वर्ष होतं २०२५. अगदी एखाद्या सिनेमासारखं!.आधी शरीराची लाहीलाही करणारा उन्हाळा, मग न थांबणारा पावसाळा, मग थंडीची लाट, भयानक प्रलय, मोठे अपघात या सगळ्यात तग धरत धरत आपण वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात येऊन पोहोचतो आणि पुन्हा तीच डायरी उघडतो- ज्यात मागच्या वर्षी नवीन वर्षाचे संकल्प लिहिलेले असतात! पोटाचा वाढलेला घेर तसाच असतो..लोन फेडायचं फेडायचं म्हणत तेही तसंच राहिलेलं असतं.. खर्च वाढलेलाच असतो. तब्येतीच्या कुरबुरीही तशाच असतात! आणि मग जाणवतं, की वर्ष कधी सरलं कळलंच नाही! हे 'कळलंच नाही' म्हणजे नेमकं काय असतं? आयुष्याला एवढा वेग आलाय, की आपल्याला कळतच नाही ३६५ दिवस कसे गेले.. तेव्हाच वाटतं की थोडं थांबायला हवं... पुन्हा नव्यानं सुरवात करण्यासाठी.. .नको नकोसं करून सोडणारं वर्ष एकदाचं संपायला येतं आणि मनात हुरहूर सुरू होते... कारण तोपर्यंत कुठेतरी आपण या वर्षाशी मैत्री केलेली असते. त्याच्या अनाकलनीय वागण्याची आपल्याला सवय झालेली असते..मग पुन्हा नव्याने नवीन वर्ष 'स्वीकारायला' आपण तयार होतो. पुन्हा नव्यानं मैत्री.. पुन्हा नवीन संकल्प.. नवी स्वप्नं... महत्त्वाकांक्षा... या सगळ्यामागे आपण पळत राहतो. माझंही असंच काहीसं झालं! जे जे ठरवलेलं ते सगळंच पार पडलं नाही; पण सरतेशेवटी एका गोष्टीची जाणीव झाली...की मी 'जिवंत' आहे. .माझ्या डोक्यावर छप्पर आहे.. मला रोज मनासारखं जेवता येतंय! आणि वाटलं, यापेक्षा मोठं सुख ते काय? आणि मनात ठरवला नव्या वर्षाचा संकल्प! महत्त्वाकांक्षा इतकीही मोठी असू नये, की तिच्या मागे धावताना ओंजळीत साठलेलं सगळं सुख सांडत जाईल!! पण थोडं विसावून त्या भरलेल्या ओंजळीकडे बघून देवाचे आभार मानणं हेच खरं आयुष्य. हाच खरा संकल्प..'दरवळ'मधला आजचा शेवटचा लेख.. 'जरा विसावू या वळणावर' म्हणत तुमची आज्ञा घेतेय.. हा पूर्णविराम नाही! फक्त अल्पविराम! जुई तुमच्या आसपास सतत वेगवेगळ्या माध्यमांतून दरवळत राहील....