Lyari Town Real Story : कामगारांची घरं कशी बनली माफियांचा अड्डा? 'धुरंदर' चित्रपटातल्या 'Lyari Town'ची खरी गोष्ट...

नुकताच रिलीज झालेल्या 'धुरंधर' चित्रपाटामुळे कराचीतील ल्यारी परिसर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त आणि अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकेत आहेत. कधीकाळी पाकिस्तानातील अंडरवर्ल्डचं केंद्र राहिलेल्या ल्यारीची पार्श्वभूमीही या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. या चित्रपटात अक्षय खन्ना 'रहमान डकैत' तर संजय दत्त 'एसपी चौधरी असलम' यांच्या भूमिकेत आहेत. .हा तोच भाग आहे जिथे कधीकाळी रक्तरंजित संघर्ष सुरु राहायचा. ड्रग्स, शस्त्रांची तस्करी आणि गुन्हेगारी सिंडिकेटमुळे हा संपूर्ण भाग 'नो-गो झोन' म्हणून ओळखला जात होता. येथे झालेल्या गैंगवॉरमध्ये शेकडो जणांनी आपले प्राण गमावले होते. मात्र, ल्यारी सुरुवातीपासून असा नव्हता. उलट कराची शहर अस्तित्वात येण्यामागे हाच भाग कारणीभूत होता. पाकिस्तान च्या सिंध प्रांतातील कराचीच्या नैऋत्य भागात असलेला हा परिसर शहरातील सर्वात प्राचीन वस्ती होती..Karachi Ganeshotsav : पाकिस्तानातही बाप्पाचा जयघोष; कराचीतील रस्त्यावरून निघाली गणरायाची मिरवणूक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल.या भागाला 'ल्यार' या सिंधी शब्दावरून ल्यारी हे नाव पडलं. ज्याचा अर्थ नदीकिनारी उगवणारा वृक्ष असा होतो. सिंधी मच्छीमार सर्वप्रथम या भागात स्थायिक झालेले होते. त्यानंतर बलूच खानाबदोश येथे येऊन स्थायिक झाले. सन १७२५ मध्ये सिंधी व्यापारी ल्यारीत दाखल झाले. याच काळात या भागाचा विस्तार सुरू झाला. १७२९ मध्ये कराचीची औपचारिक स्थापना झाल्यानंतर १७७० ते १७९५ दरम्यान मोठ्या संख्येने बलूच प्रवासी येथे येऊ स्थायिक होऊ लागले..१८८६ मध्ये ल्यारीची लोकसंख्या २४ हजार होती. पण हा भाग नदीच्या दुसऱ्या टोकाला असल्याने ब्रिटिशांनी कायम या भागाकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी कराची बंदर आणि पूर्वेकडील भाग अधिक विकसित केला. परिणामी, उद्योग, कारखाने आणि बंदरात काम करणारे मजूर, कारागीर आणि लहान व्यापाऱ्यांनी ल्यारीतच वास्तव्य करू लागले. ल्यारी हे कराचीतील पहिलं 'वर्किंग क्लास' क्षेत्र म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं..झोपड्या, अनियोजित वाढ आणि घनदाट लोकवस्ती यामुळे या भागाची वेगळी ओळख तयार झाली. काही वर्षातच ल्यारी हे मजूर चळवळ आणि राजकीय घडामोडींचं केंद्र बनलं. १९२८ मध्ये बलूचिस्तानमधील राजकीय अस्थिरतेनंतर बलूच लोकांनी या भागात स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. १९४१ पर्यंत या भागची लोकसंख्या ८१ हजारांवर गेली. पण भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतरही ल्यारीकडे दुर्लक्षच होत राहिलं. १९५६ पर्यंत ल्यारीची लोकसंख्या ३.५ लाखांवर पोहोचली. नंतर पाकिस्तानच्या फौजी सरकारने ल्यारीतील काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला..सद्यस्थिती ल्यारीची लोकसंख्या १० लाखांच्या जवळपास पोहोचली आहे. सिंधी आणि बलूच उर्दू, पंजाबी, पश्तून बोलणारे लोकही येथे राहतात. त्यामुळे हा परिसर विविध संस्कृतींचं अनोखं मिश्रण आहे. ल्यारीत राहणाऱ्या कामगार वर्गानेच कराचीच्या विकासाची पायाभरणी केली. कराचीच्या विकासात ल्यारीचा वाटा मोठा आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा गढ म्हणून ल्यारीला ओळखलं जातं. हा ल्यारी भाग पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनजीर भुट्टो मतदारसंघ ही राहिला आहे..Karachi Jailbreak : पाकिस्तानमध्ये जेलब्रेक! कैद्यांनी भूकंपाचा घेतला फायदा, २१६ जण गेले पळून; VIDEO VIRAL.१९६० च्या दशकात ल्यारीमध्ये ड्रग्सचे रॅकेट वाढू लागले. अंमली पदार्थांचा व्यापार, खंडणी, रक्तपात अशा घटनांमुळे ९० च्या दशकातपर्यंत हा भाग गुन्हेगारीसाठी प्रसिद्ध झाला. रहमान डकैतसारख्या टोळ्यांनी या भागात आपली दहशत निर्माण केली. या गटांना राजकीय संरक्षण मिळत होतं. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर २०१६-१७ पासून या भागात शांतता निर्माण होऊन गुन्हेगारी कमी झाली होती..