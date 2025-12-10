Premier

Lyari Town Real Story : कामगारांची घरं कशी बनली माफियांचा अड्डा? 'धुरंदर' चित्रपटातल्या 'Lyari Town'ची खरी गोष्ट...

Karachi Underworld History : ‘ल्यार’ या सिंधी शब्दावरून ल्यारी हे नाव पडलं. ज्याचा अर्थ नदीकिनारी उगवणारा वृक्ष असा होतो. या भागात कधीकाळी रक्तरंजित संघर्ष सुरु राहायचा. ड्रग्स, शस्त्रांची तस्करी आणि गुन्हेगारी सिंडिकेटमुळे हा संपूर्ण भाग ‘नो-गो झोन’ म्हणून ओळखला जात होता.
नुकताच रिलीज झालेल्या ‘धुरंधर’ चित्रपाटामुळे कराचीतील ल्यारी परिसर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त आणि अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकेत आहेत. कधीकाळी पाकिस्तानातील अंडरवर्ल्डचं केंद्र राहिलेल्या ल्यारीची पार्श्वभूमीही या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. या चित्रपटात अक्षय खन्ना ‘रहमान डकैत’ तर संजय दत्त ‘एसपी चौधरी असलम’ यांच्या भूमिकेत आहेत.

