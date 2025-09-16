Premier

"यांचे अजून बारा वाजले नाहीत का ?" उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठीकीनंतरही रस्त्याची परिस्थिती जैसे थे ! चेतना भट्टच्या नवऱ्याचा संताप

Chetana Bhatt Husband & Lyricist Mandar Cholkar Post On Ghodbundar Road : घोडबंदर रस्त्यावर खड्डे हा चिंतेचा विषय बनला असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीनंतरही कोणतीही पावलं न उचलल्याची तक्रार मराठी गीतकार मंदार चोळकर यांनी केली आहे.
Chetana Bhatt Husband &amp; Lyricist Mandar Cholkar Post On Ghodbundar Road

Chetana Bhatt Husband & Lyricist Mandar Cholkar Post On Ghodbundar Road

kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवसा अवजड वाहनांना घोडबंदर रस्त्यावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला, पण प्रत्यक्षात अजूनही ट्रक, टँकर व कंटेनर्स दिवसा धावत असल्याचे दिसते.

  2. मंदार चोळकर यांनी त्यांच्या आजूबाजूच्या अवजड वाहनांचा उल्लेख करून आणि ट्रकच्या नंबर प्लेटवरून विनोदी भाष्य करत ट्रॅफिकच्या समस्येवर टीका केली.

  3. खड्डे, अवजड वाहने आणि रस्त्यावरील अव्यवस्था यामुळे ठाणेकरांचे हाल होत असून, आदेशाचे पालन खरंच होईल का अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Eknath Shinde
Traffic
Entertainment news
Entertainment Field
Ghodbunder fort

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com