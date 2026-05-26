'टायटन'ची कथा 'मेड इन इंडिया: अ टायटन स्टोरी'चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज! नसिरुद्दीन शाह साकारणार JRD Tata

काही कथा कंपन्यांची निर्मिती करतात, काही वारसा घडवतात तर काही शांतपणे भारताला जगाच्या नकाशावर नेऊन ठेवतात. अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयर वर अशीच एक कधीही न ऐकलेली कथा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ती म्हणजे 'मेड इन इंडिया- अ टायटन स्टोरी' (Made in India: A Titan Story). भारताच्या सर्वात प्रतिष्ठित ग्राहक ब्रँडपैकी एक असणाऱ्या 'टायटन' या ब्रँडच्या विलक्षण प्रवासावर आधारित असणारी ही वेब सीरिज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. नुकताच या सीरिजचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आलाय. .उदारीकरणापूर्वीच्या भारतात, जेव्हा देश आर्थिक आणि सामाजिक बदलाच्या उंबरठ्यावर होता, तेव्हा दूरदृष्टी असणारे उद्योजक झेरक्सेस देसाई यांच्या नजरेतून टायटन ब्रँड कसा उभा राहिला, याचा मागोवा यात घेण्यात आला आहे. ट्रेलरमध्ये जेआरडी टाटा आणि झेरक्सेस देसाई यांचा भारताला स्वतःचा घड्याळांचा ब्रँड मिळवून देण्याचा संघर्ष आणि अतूट विश्वास पाहायला मिळतो. विनय कामत यांच्या "टायटन-इंडियाज मोस्ट Successful कन्झ्युमर ब्रँड" या प्रसिद्ध पुस्तकावर आधारित या सीरिजमध्ये दिग्गज अभिनेते नसिरुद्दीन शाह हे जेआरडी टाटा यांच्या भूमिकेत, तर जिम सर्भ हे झेरक्सेस देसाई यांच्या मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. याशिवाय मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय चेहरा वैभव तत्ववादी, नमिता दुबे, लक्षवीर सरन आणि कावेरी सेठ यांच्याही यात महत्त्वाच्या भूमिका आहेत..ही सिरीज सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाच्या भावनेशी सुसंगत असून, भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हबमध्ये रूपांतरित करणाऱ्या प्रवासाची कथा सांगते. अलमाइटी मोशन पिक्चर्स निर्मित या ६ भागांच्या मालिकेचे दिग्दर्शन रॉबी ग्रेवाल यांनी केले असून लेखन करण व्यास यांचे आहे. 'मेड इन इंडिया – अ टायटन स्टोरी' ही मालिका ३ जून २०२६ रोजी रिलीज होणार आहे. ही मालिका प्रेक्षकांसाठी अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर पूर्णपणे मोफत (Free) स्ट्रीम करण्यासाठी उपलब्ध असेल.