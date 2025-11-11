Tharal Tar Mag : अखेर मधुभाऊ उघड करणार सायलीच्या खऱ्या पालकांचं सत्य; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश..

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही प्रेक्षकांची लाडकी मालिका. टीआरपीमध्ये सगळ्यात वरच्या स्थानावर असलेली ही मालिका अनेकांची लाडकी आहे. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. .मालिकेत सायलीला मैनावती आणि सदाशिव तिचे आई-वडील नसल्याचा संशय आहे. त्यातच आता तिला मधुभाऊंकडून सायलीला महत्त्वाची हिंट मिळणार आहे. काय आहे प्रोमो मध्ये जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, सायली मधुभाऊंना भेटायला जाते. तेव्हा मधुभाऊ इशाऱ्याने मैनावती आणि सदाशिव तिचे आई-वडील नसल्याचं सांगतात. ती त्यांना पुन्हा इशारा द्यायला सांगते. तेव्हा मधुभाऊ डोळ्याची उघडझाप करून तोच इशारा देतात. तेव्हा सायली खुश होते आणि खऱ्या आई-वडिलांना शोधायचं ठरवते. ."आता मजा येणार ","अजून जास्त वेळ घालवू नका","मधु भाऊ ना बोलताच येनार नाही किवा आठवनार नाही असा काही तरी twistआणणार बहुतेक","सगळ्या मालिके मधे हेच असत.. ज्यांच्या कडे पुरावा असतो ते जायबंदी असतात.. त्याना चालता बोलता येत नसत . उदा तू ही रे माझा मितवा- ईश्वरी चे वडील, कोण होतीस तू-यश चे वडील, आता ठरल तर मग मधले मधु भाऊ.. घरोघरी मातीच्या चुली मधले नाना पण असेच शारीरिक विकलांग होते, झी वरची लक्ष्मी निवास- त्यातली जानू ची आजी..","कमली मालिका झी वरची त्यात पण अनिका चे आजोबा.. सगळं दिसत पण शारीरिक जायबंदी","बावळट सायली.. तुला नेहमीच कस ग कोणी फसवू शकत आरामात.. जेंव्हा मैनावती आली तेंव्हा कसलीही शहानिशा न करता एका फुटकळ फोटो वर विश्वास ठेवला.. मग आपल्या बावळट पणाची फळ भोगताना का त्रास होतो.. की आपण बिनडोक आहोत हे सारखं सारखं का सिद्ध होत म्हणून रडते" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केली आहेत..सायली खऱ्या आई-वडिलांचा शोध कसा घेणार ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..किती तो वेंधळेपणा! गाडीत बसली, स्टेअरिंग हातात घेतलं पण लगेच खाली उतरली; तेजश्रीचा व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल हसू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.