'या' क्रिकेटरच्या प्रेमात वेडी होती माधुरी दीक्षित, अभिनेत्री म्हणाली... 'मी त्यांच्या प्रेमात वेडी आहे, मला ते इतके...'

BIRTHDAY SPECIAL: MADHURI DIXIT WAS CRAZY ABOUT SUNIL GAVASKAR: बॉलिवूडची धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. माधुरीनं तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. ९० च्या दशकामध्ये माधुरी सगळ्यात आघाडीची अभिनेत्री होती. दरम्यान आज माधुरी दीक्षित हिचा वाढदिवस. आज माधुरी 59 वर्षाची झाली आहे. तरीही आज तिचं वय तिशीतल्या अभिनेत्रीसारखं दिसतं. यानिमित्त तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही माहिती नसलेल्या गोष्टी जाणून घेऊया. .माधुरी सध्या मनोरंजनविश्वात कमी असली तरी आजही तिची क्रेझ तितकीच आहे. आजही तिचे सिनेमे तितक्याच आवडीनं पाहिले जातात. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी चर्चेत येत होत्या. त्यातीलच एक म्हणजे माधुरी दिग्गज क्रिकेटरच्या प्रेमात वेडी होती. माधुरीनं त्या क्रिकेटरबाबत असलेल्या भावना सुद्धा व्यक्त केल्या होत्या. .कोणत्या क्रिकेटरवर होतं क्रश?माधुरीला क्रिकेटर सुनिल गावस्कर हे खूप आवडत होते. गावस्कर हे माधुरी हिच्यापेक्षा १८ वर्षांनी मोठे आहेत. परंतु तरीही माधुली त्यांच्या प्रेमात वेडी होती. एका मुलाखतीत माधुरीनं असही सांगितलेलं की, 'मी गावस्कर यांच्या प्रेमात पागल आहे. ते खुप हँडसम दिसतात. मला त्यांच्या मागे मागे फिरायला खूप आवडतं. कधी कधी ते माझ्या स्वप्नात सुद्धा येतात.' तिच्या या वक्तव्याची त्याकाळी प्रचंड चर्चा रंगली होती. .दरम्यान माधुरी हिच्याबद्दल बोलायचं झालं तर एक काळ असा होता माधुरी अभिनेत्यांपेक्षा जास्त मानधन घेत होती. शिवाय तिचा १९९४ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'हम आपके है कोन' सिनेमा प्रचंड हिट झाला. माहितीनुसार माधुरीनं त्या सिनेमासाठी त्याकाळी २.७ कोटी रुपयांचं मानधन घेतलं होतं. त्या काळात ती रक्कम फार मोठी होती. सलमान खानपेक्षा जास्त मानधन माधुरीचं असल्याचं बोललं जातय. आज माधुरी ५९ ची होऊनची चाहत्यांमध्ये तिची क्रेझ तितकीच आहे.