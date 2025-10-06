Premier

माधुरीचं 'हे' गाणं अश्लिल म्हणत कोर्टाने केलेलं बॅन, दूरदर्शन, रेडिओवर सुद्धा गाणं वाजवण्यास होती बंदी

Madhuri Dixit’s ‘Choli Ke Peeche’ Song: माधुरी दीक्षितच्या एका गाण्याला अश्लिल म्हणत बंदी घालण्यात आली होती. या गाण्यातील बोल महिला विरोधी असल्याचं म्हणत लोकांनी गाण चित्रपटातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती.
Madhuri Dixit’s ‘Choli Ke Peeche’ Song

Madhuri Dixit’s ‘Choli Ke Peeche’ Song

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

1993 साली खलनायक चित्रपटातील गाणं 'चोली के पीछे क्या है' हे सुपरहिट झालं होतं. अनेक वेळा या गाण्याचे रिमेक आणि रिमिक्स करण्यात आले आहेत. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का, हे गाण एकेकाळी प्रचंड वादात सापडलं होतं. तसंच या गाण्याला दुरदर्शन आणि रेडिओवर लावण्यास बंदी घालण्यात आली होती. परंतु हे सगळं होण्यामागे नक्की काय किस्सा आहे जाणून घेऊया...

Loading content, please wait...
Madhuri Dixit
viral
songir
Ban
Entertainment news
Old Songs
sanjay datt

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com