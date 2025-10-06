माधुरीचं 'हे' गाणं अश्लिल म्हणत कोर्टाने केलेलं बॅन, दूरदर्शन, रेडिओवर सुद्धा गाणं वाजवण्यास होती बंदी

1993 साली खलनायक चित्रपटातील गाणं 'चोली के पीछे क्या है' हे सुपरहिट झालं होतं. अनेक वेळा या गाण्याचे रिमेक आणि रिमिक्स करण्यात आले आहेत. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का, हे गाण एकेकाळी प्रचंड वादात सापडलं होतं. तसंच या गाण्याला दुरदर्शन आणि रेडिओवर लावण्यास बंदी घालण्यात आली होती. परंतु हे सगळं होण्यामागे नक्की काय किस्सा आहे जाणून घेऊया....का वादात होतं माधुरीचं गाणं?संजय दत्त, माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ हे स्टार कलाकार असलेल्या चित्रपटात निर्देशन सुभाष घई यांनी केलं होतं. हा चित्रपट 4 करोड रुपयांमध्ये बनवला होता परंतु या चित्रपटाने 21 करोड रुपयांची कमाई केली होती. परंतु या चित्रपटातील आइटम सॉन्ग खुप चर्चेत आलं होतं. इतकं की गाण्याचं प्रकरण कोर्टापर्यंत केलं होतं. नंतर' चोली के पिछे क्या हे' हे गाणं अलका यागनिक आणि ईला अरुण यांनी गायलं आणि ते आज देखील तितकच प्रसिद्ध आहे..गाण्यावर बंदी का आली होती?लोकांनी म्हटलं की, या गाण्याचे बोल अतिशय अश्लिल असून महिलांच्या विरोधात आहे. याचा वाद इतका वाढला की, प्रकरण कोर्टापर्यंत गेलं. सिनेमातून हे गाणं हटवण्याची मागणी करण्यात आली. तसंच सिनेमाच्या विकल्या गेलेल्या कॅसेट सुद्धा वापस घेण्याची मागणी करण्यात आलं. परंतु कोर्टाने या गाण्यात काही अश्लिल नसल्याचं म्हटलं. कोर्टाच्या आदेशानंतर या गाण्याबद्दल चालू असलेला वाद शांत झाला. .करिनाच्या सिनेमात या गाण्याचं केलं रिमेककोर्टाने या गाण्याला चांगलं म्हटलं परंतु तरी देखील दुरदर्शन आणि रेडिओवर या गाणे वाजवण्यात बंदी होती. 2024 मध्ये करीना कपूर, तब्बू आणि कृति सैनन यांच्या क्रू चित्रपटात या गाण्याचं रिमेक सादर करण्यात आला. लोकांनी या गाण्याला भरपूर पसंदी दाखवली. .थैलावाचा साधेपणा! रस्त्यावर केलं जेवण, कामातून घेतला आध्यात्मिक ब्रेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.