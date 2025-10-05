'माधुरी तुला ब्लाऊज काढावा लागेल' दिग्दर्शकाने केली अभिनेत्रीकडे विचित्र मागणी, म्हणाले... 'आम्ही तुला अंर्तवस्त्रामध्ये'

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपट केले. ती आज देखील चिरतरुण दिसते. परंतु तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात तिचे अनेक चित्रपट फ्लॉप ठरले. कुटुंबातून येणाऱ्या टोमण्यामुळं तिने स्वत: सिनेमापासून दूर हाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अभिनयाच्या करिअरकडे लक्ष देत चार वर्षाच्या अभिनयाच्या अथक प्रयत्नानंतर माधुरीचा 1988मध्ये प्रदर्शित झालेला तेजाब चित्रपट हिट झाला. या चित्रपटातील मोहिनी रातोरात स्टार झाली. परंतु माधुरीकडे अशा काही मागण्या झाल्या की, ती अक्षरश: रडायला आली होती. .माधुरीला एका दिग्दर्शकांने विचित्र मागणी केली होती. सुरुवातीला माधुरीने दिग्दर्शकाची बातमी मान्य केली. परंतु नंतर शुट करण्याची वेळ आली त्यावेळी तिने माघार घेतली. माधुरीच्या या भूमिकेनंतर तिला दिग्दर्शकाने चित्रपटातून काढून टाकलं. अनेक वेळा अभिनेत्रींना चित्रपटाच्या सीननुसार काम करावं लागतं. दिग्दर्शकांची मागणी मान्य करावी लागते. कधी कधी जे करण्याची इच्छा नसते ते सुद्धा काम करावं लागतं. .माधुरीबाबत सुद्धा असाच प्रकार घडला. 1989 मध्ये असा एक सिनेमा आला होता ज्यामध्ये दिग्दर्शकाने माधुरीकडे ब्लाऊज काढण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला माधुरी या गोष्टीसाठी तयार झाली. परंतु नंतर जेव्हा तो सीन करण्याची वेळ आली त्यावेळी तिने स्पष्ट नकार दिला. त्यावेळी दिग्दर्शकाने धक धन गर्लला सुनावलं आणि म्हणाला, 'एकतर सीन कर किंवा सिनेमा सोडून दे'.दिग्दर्शक टीनू आनंद यांनी शनाख्त या नावाची चित्रपट काढला होता. या चित्रपटाच्या मुख्य भूमिकेत अमिताभ बच्चन आणि माधुरी दीक्षितची निवड करण्यात आली होती. जेव्हा त्यांनी माधुरीला स्क्रीप्ट दिली. त्याचवेळी त्यांनी तिला ब्लाऊज काढायला सांगितलं होतं. मात्र शुटिंगच्या वेळी तिने ते करण्यास नकार दिला. दिग्दर्शकाने एका मुलाखतीमध्ये स्वत: हा किस्सा सांगितलाय. .पहिल्या दिवशी जेव्हा सीन शुट करण्यात आला त्यावेळी माधुरेनं नकार दिला. दिग्दर्शकाने तिला काय झालं विचारलं. त्यावेळी तिने सीन करणार नसल्याचं सांगितलं. तेव्हा दिग्दर्शक टिनू प्रचंड संतापले आणि त्यांनी पॅकअप करायला सांगितलं. अमिताभ बच्चन यांनी समजावून सुद्धा ते ऐकले नाही. नंतर माधुरीचा सेक्रेटरीने येऊन माधुरी हा सीन करेल असं सांगितलं. परंतु तरीही प्रेक्षकांना तो सीन काही भावला नाही. आणि चित्रपट फ्लॉप ठरला. .कौतुक करावं तितकं कमीच ! वयाच्या 81 व्या वर्षी दिलीप प्रभावळकरांनी दशावतार सिनेमासाठी केले भन्नाट ॲक्शन सीन्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.