'अमेरिकेत तिला कोणीही ओळखत नव्हतं' माधुरीबद्दल बोलताना डॉ. नेने म्हणाले... 'तिच्यामुळेच तुम्ही सगळे माझी मुलाखत घेतात'

WHY SHRIRAM NENE DID NOT KNOW MADHURI DIXIT WAS A SUPERSTAR: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ९० च्या दशकामध्ये माधुरीची मोठी क्रेझ होती. अनेक सिनेमे माधुरीशिवाय पूर्ण होत नसायचे. परंतु लग्नानंतर माधुरी अभिनयाचं करिअर सोडून अमेरिकेत स्थायिक झाली. डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत तिने विवाह केला. काही वर्षांनंतर माधुरी नेनेंसोबत पुन्हा भारतात परतली. दरम्यान जेव्हा लग्न झालं तेव्हा माधुरी एवढी मोठी स्टार अभिनेत्री आहे, हे श्रीराम नेने यांना माहिती सुद्धा नव्हतं. याबद्दल एक किस्सा त्यांनी एका मुलाखतीत शेअर केलाय. .CNBC-TV18 ला दिलेल्या मुलाखतीत श्रीराम नेनेंनी माधुरीसोबतचा एक किस्सा सांगितला. यावेळी ते 'मला माधुरीचा खूप अभिमान वाटतो' असंही म्हटलय. दोघांच्या नात्याबद्दल विचारल्यास श्रीराम नेने म्हणाले, 'मला वाटतं की आम्ही दोघांनीही आयुष्यात जे काही मिळवलं, त्याबद्दल आम्ही आपापल्या जागी खूप खुश आहोत. एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत लग्न करणं हे खूप आव्हानात्मक असूनही वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभवामुळे त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण बदलला.'.नेने म्हणाले, 'मी जेव्हा UCLA मध्ये शिक्षण घेत होतो, त्यावेळी अनेक हॉलिवूड कलाकारांचे उपचार करायचो. त्यावेळी त्या सेलिब्रिटींना एकच गोष्ट हवी होती, ती म्हणजे प्रायव्हसी. माधुरी आणि श्रीराम नेनेंचं अरेंज मॅरेज नव्हतं. त्यांनी ३ महिने एकमेकांना डेट केलं, त्यानंतर माधुरीला लग्नाची मागणी घातली. त्यावेळी त्यांना माधुरी कोण आहे? याची अजिबात कल्पना नव्हती. परंतु ती मला व्यक्ती म्हणूनही खूप आवडली होती. 'जेव्हा तुम्हाला एखादी व्यक्ती आवडते तेव्हा तुम्हाला मनातून जाणवतं की, तिचं तुमची सोलमेट आहे. तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीला माणूस म्हणून वागवता, परंतु कधी कधी असं वाटतं, तिच्यामुळेच तुम्ही सगळे माझी मुलाखत घेतात. परंतु मला त्या गोष्टीचा फरक पडत नाही. कारण जेव्हा मला लोक भेटतात तेव्हा मला कळलं की, खरंच आपण आयुष्यात काहीतरी साध्य केलय. '.पुढे बोलताना श्रीराम नेने असही म्हणाले की, 'मला असं वाटत नाही की, कोणी असं म्हणेल की, मी तिच्या प्रसिद्धीवर जगतोय. कारण अमेरिकेत तिला कोणीही ओळखत नव्हतं. मी तिथं हॉर्ट सर्जन होतो त्यामुळे मला माहिती आहे की, तिचं स्थान एका वेगळ्या पातळीवर आहे. पंरतु मला तिचा खूप अभिमान आहे. कारण तिच्यासारखे लोक या जगात फार कमी आहेत' असं नेने म्हणाले. .'आजीची नऊवारी अन्..' असं झालं माधुरी आणि श्रीराम नेनेंचं लग्न, अभिनेत्री म्हणाली...“रामला भावाच्या घरी आम्ही…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.