'श्रीराम नेने घराकामात मदत करतात का?' माधुरी दीक्षितने सांगितली नवऱ्याची गंमत; कलाकरांना हसू आवरेना!

MADHURI DIXIT PRASAD KHANDEKAR KON HONAR KARODPATI EPISODE: सध्या सर्वत्र ‘कोण होणार करोडपती’ या लोकप्रिय कार्यक्रमाची चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे. या शोमध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकारांसोबत सूत्रसंचालक माधुरी दीक्षितच्या गप्पाही रंगतात. या गप्पांमधून कलाकारांच्या आयुष्यातील अनेक मजेशीर किस्से, त्यांच्या करिअरमधील अनुभव आणि वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित गोष्टी प्रेक्षकांना जाणून घेता येतात. कधी माधुरी तिच्या मुलांविषयी सांगते, तर कधी पती डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल मजेशीर गोष्टी शेअर करते. अशाच एका भागात माधुरीने पती घरकामात कशी मदत करतात, याबद्दलचा किस्सा सांगितला..काही दिवसांपूर्वी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रमातील कलाकारांनी ‘कोण होणार करोडपती’मध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी हास्यविनोद आणि गप्पांमुळे कार्यक्रमात चांगलाच रंग भरला. कलाकारांनी माधुरीसोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. याचदरम्यान अभिनेता प्रसाद खांडेकरने माधुरीला तिच्या घरातील कामांबद्दल एक मजेशीर प्रश्न विचारला. त्याच्या प्रश्नावर माधुरीने दिलेल्या उत्तरामुळे उपस्थित कलाकारांसह प्रेक्षकांनाही हसू आवरता आले नाही..प्रसाद खांडेकनरने माधुरीला प्रश्न केला की, 'आमच्यी घरी जेव्हा कामवाली बाई सुट्टी घेते तेव्हा माझी बायको मला कामाला लावते. तुमच्याकडे पण असं काही होतं का?' त्यावर माधुरी उत्तर देत म्हणाली, 'हो. मी माझ्या नवऱ्याला मदतील घेते. म्हणायचं, जरा माझी मदत कर. तो मदत करु लागला की, हळूच माझा स्वयंपाक राहिला मी करून येतो म्हणून तिथून निघायचं.'माधुरीचं उत्तर ऐकताच प्रेक्षकांसह सगळे कलाकार हसू लागले. .माधुरी दीक्षित आणि डॉ. श्रीराम नेने हे मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक आहेत. माधुरी अनेकदा मुलांबद्दल, कुटुंबाबद्दल आणि पतीसोबतच्या आयुष्याबद्दल विविध मुलाखतींमध्ये बोलताना दिसते..‘माझ्या माधुरीचं लग्न झालं…’ मधुराणी गोखलेंनी सांगितला बाबांचा भन्नाट किस्सा; धकधक गर्ल सुद्धा हसू लागली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.