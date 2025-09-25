माधुरी दीक्षितचं कोकणातलं घर पाहिलं? माधुरीच्या चुलत भावाने दाखवली घराची झलक, देवगडमध्ये घालवलं बालपण

अनेक मराठी सेलिब्रिटी हे कोकणातले आहे. अनेक सेलिब्रिटी कोकणातील संस्कृती त्याच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन चाहत्यांना दाखवत असतात. बॉलिवूडमध्ये सुद्धा असे काही कलाकार आहेत, ज्याचं बालपण हे कोकणात गेलय. त्यातील एक म्हणजे माधुरी दीक्षित. प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी धकधक गर्लचं गाव हे कोकणात आहे. तिच्या चुलत भावाने तिच्या घराचं झलक दाखवली आहे. .बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचं मुळ गाव कोकणातील देवगड तालुक्यातील पडेल या ठिकाणंच आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर राहिद सोलकर यांनी माधुरीच्या गावाला भेट दिली. यावेळी त्याने माधुरीच्या घराची झलक दाखवली आहे. त्याने तिच्या घराचा व्हिडिओ त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला आहे. यावेळी राहिदने माधुरीचा चूलत भाऊ विकास दीक्षितची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी माधुरीच्या गावाच्या घराबद्दल आणि तिच्या आजोबाबद्दल बऱ्याचं गोष्टी सांगितल्या. .विकास दीक्षित म्हणाले की, 'आमच्या गावाचं नाव पडेल आहे. 1950 मध्ये माधुरीचे आजोबा रामचंद्र दीक्षित इथं राहत होते. ते मुंबईत व्यावसायानिमित्त गेले होते. तिथं ते शेअर ब्रोकर म्हणून काम करायचे. त्यानंतर त्यांनी दादरला शिवाजी पार्कसमोर घर घेतलं. आजही दादरमध्ये दीक्षित बंगला आहे. त्या बंगल्यातच माधुरीचा जन्म झाला. रामभाऊ यांचा मुलगा शंकर यांची माधुरी लेक आहे.'.पुढे बोलताना माधुरीचे भाऊ म्हणाले की, 'लहानपणी ती आई-वडिलांसोबत गावी यायची. परंतु सिनेसृष्टीत पदार्पण केल्यानंतर तिला गावी येयला वेळ मिळायचा नाही. आता बरीच वर्ष झाली ती गावी आली नाही. परंतु तिचे आई -वडिल होते तेव्हा ते गावी यायचे. आम्हाला माधुरीचा खूप अभिमान आहे. तिने कोकणाचं नाव मोठं केलय.' असं तो बोलताना म्हणाले..माधुरीने निर्मिती केलेल्या पचंक सिनेमाचं शुटिंग हे कोकणात झालं होतं. तिने चाहत्यांसोबत तिच्या आठवणी त्यावेळी आठवणी शेअर केल्या होत्या. तेव्हा ती म्हणाली होती की, 'माझी आजी-पणजी कोकणामध्ये राहत होते. तेव्हा मी माझ्या भावंडांसोबत मजा, मस्ती करायचे, सगळे एकत्र आंबे-फणस खायचो. या सगळ्या गोष्टी मी अनुभवल्या आहेत.'.लेकीला पहिल्यांदा आली मासिक पाळी! घरच्यांनी 'असं' केलं सेलिब्रेशन, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.