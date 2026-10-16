ना श्रीराम ना माधुरी; 'ही' आहे धकधक गर्लच्या घराची नेमप्लेट, फराह खानसुद्धा झाली अवाक

MADHURI DIXIT LATEST BOLLYWOOD ENTERTAINMENT NEWS: बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित बऱ्याचदा आपला अभिनय, एखादा लूक याच्यामुळे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत असते. सध्याही ती चर्चेचा विषय आहे, मात्र कोणत्या चित्रपट किंवा रेड कार्पेट लूकमुळे नाही, तर तिच्या घराच्या दारावरील एका खास गोष्टीमुळे चर्चेत आली आहे. दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान हिने तिच्या युट्यूब शोनिमित्त माधुरीच्या घराला भेट दिली होती. त्यावेळी तिने माधुरीच्या घराची एक छोटीशी झलक आपल्या युट्यूब व्हिडीओमधून चाहत्यांना दाखवली. यामध्ये सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं ते घराच्या प्रवेशद्वारावर लावलेल्या नेमप्लेटने!.नेमप्लेटवर झळकतंय कोणतं नाव?माधुरी दीक्षित आणि तिचे पती डॉ. श्रीराम नेने यांच्या घराच्या दारावर नेमकं कोणाचं नाव असेल, याबद्दल अनेकांना उत्सुकता होती. फराह खानच्या व्हिडीओमुळे चाहत्यांना या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं आहे. घराच्या प्रवेशद्वारावर ‘Dixit Nene’ अशी नेमप्लेट लावलेली दिसते.विशेष म्हणजे, या नेमप्लेटवर माधुरी आणि श्रीराम यांच्यापैकी केवळ एकाच व्यक्तीचं नाव न लिहिता दोघांची आडनावं एकत्र करण्यात आली आहेत. या छोट्याशा गोष्टीने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सोशल मीडियावरही या नेमप्लेटची चर्चा सुरू असून, दोघांची ओळख जपण्याच्या या पद्धतीचं अनेकजण कौतुक करत आहेत..अरबी समुद्राचं सुंदर दृश्य, दुर्मिळ चित्रांचा खजिना; 53 व्या मजल्यावरील माधुरी दीक्षितचं आलिशान घर पाहिलंत का?.माधुरीच्या नेमप्लेटवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियानेमप्लेटची झलक समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. माधुरीच्या यशात तिचे पती श्रीराम नेने नेहमीच तिच्या पाठीशी उभे राहतात, असं म्हणत काही चाहत्यांनी त्यांचं कौतुक केलं. तर दोघांची आडनावं एकत्र असलेली नेमप्लेट साधी, सुंदर आणि खास असल्याचंही अनेकांनी म्हटलं आहे..५३ व्या मजल्यावर आहे माधुरीचं आलिशान घरमाधुरी दीक्षित आपल्या कुटुंबासोबत मुंबईतील वरळी परिसरात समुद्राचं सुंदर दृश्य दिसणाऱ्या आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहते. तिचं हे घर इमारतीच्या ५३ व्या मजल्यावर असून, त्याचं क्षेत्रफळ सुमारे ५,५०० चौरस फूट असल्याचं सांगितलं जातं..या घरात जागतिक कीर्तीचे चित्रकार एम. एफ. हुसैन यांनी माधुरीला भेट दिलेली चित्रंही पाहायला मिळतात. माधुरीचे चाहते असलेल्या हुसैन यांनी दिलेल्या या कलाकृती घराच्या सौंदर्यात आणखी भर घालतात. याशिवाय, संगीताची आवड लक्षात घेऊन घरात गिटार, ड्रम्स आणि पियानो यांसारख्या वाद्यांसाठी स्वतंत्र जागा तयार करण्यात आली आहे.घरातील प्रशस्त डायनिंग एरिया आणि खिडक्यांमधून दिसणारा अथांग समुद्रही लक्षवेधी आहे. फराह खानने दाखवलेल्या या छोट्याशा झलकीमुळे माधुरीच्या घरातील खास गोष्टी जाणून घेण्याची संधी चाहत्यांना मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.