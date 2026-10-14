अरबी समुद्राचं सुंदर दृश्य, दुर्मिळ चित्रांचा खजिना; 53 व्या मजल्यावरील माधुरी दीक्षितचं आलिशान घर पाहिलंत का?

MADHURI DIXIT LUXURY HOME INTERIOR: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ही तिच्या सौंदर्य आणि स्टाइलसाठी ओळखली जाते. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि घराबद्दल चाहत्यांना नेहमीच उत्सुकता असते. दरम्यान अशातच दिग्दर्शिका फराह खान यांनी त्यांच्या लाइव्ह व्लॉगमध्ये माधुरीच्या घराची झलक दाखवली. आरामदायी बैठक व्यवस्था, चित्रं, खास पद्धतीची सजावट याकडे सर्वांचं लध वेधून घेतलं..माधुरीच्या घर हे एका मोठ्या अपार्टमेंटमध्ये ५३ व्या मजल्यावर आहे. घरात आलिशानपणा आणि आराम असा संपूर्ण समतोल साधण्यात आलाय. घरात मोकळ्या जागेचा पुरेपुर वापर करण्यात आलाय. तसंच सजावटीच्या वस्तूंची निवड सुद्धा विचारपूर्वक केल्याचं पहायला मिळतय. घरातील कलात्मक वस्तूंमुळे घराची शोभा अधिकच वाढलेलं पहायला मिळतय. .प्रशस्त लिव्हिंग रुममाधुरी दीक्षितच्या घरातील लिव्हिंग रुम एकदम खास आहे. ती खास पद्धतीनं सजवण्यात आली आहे. आरामदायी सोफा, खुर्च्या आणि मोकळी जागा यामुळे त्याचा लूक अधिकच खुलून दिसून येतोय. घरातील भिंती आणि फरशीसाठी फिकट रंगाचा वापर करण्यात आला आहे. तसंच संपूर्ण जागा अधिक उजळ आणि प्रशस्त पहायला मिळतेय. .माधुरीच्या पेंटहाऊसमधील लाउंज एरियाही तितकाच आकर्षक आहे. या भागात गडद रंगाचा मोठा सेक्शनल सोफा ठेवण्यात आला आहे. आरामात बसण्यासाठी आणि निवांत वेळ घालवण्यासाठी ही जागा आहे. श्रीराम नेने आणि माधुरी याठिकाणी त्यांचा कॉलिटी टाईम स्पेंड करत असतात. .पेटिंगचा अनोखा संग्रहमाधुरीच्या घरातील सर्वात लक्ष केंद्रित करणारी गोष्ट म्हणजे तिच्या घरातील चित्र, कलाकृती. लाल, निळा, हिरवा, पिवळा अशा वेगवेगळ्या रंगाचा वापर घराच्या सजावटीमध्ये करण्यात आलाय. घरातील फर्निचर सुद्धा आकर्षक आहे..टेक्स्चर्ड भिंती आणि सजावटीचे बारकावेया पेंटहाऊसमध्ये भिंतींच्या पोताकडेही विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. लिव्हिंग रूममधील गडद तपकिरी रंगाची टेक्स्चर्ड भिंत घराला एक वेगळा आणि आकर्षक लूक देते. त्यासोबत असलेला फिकट रंगाचा सोफा आणि रंगीबेरंगी चित्र यामुळे सजावटीत छान समतोल साधला जातो..तेव्हा सोनाली बेंद्रेंकडून मिळालं होतं बक्षीस, आता त्यांच्यासमोरच केला डान्स; प्राजक्ता माळीला ओळखणं ही कठीण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.