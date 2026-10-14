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अरबी समुद्राचं सुंदर दृश्य, दुर्मिळ चित्रांचा खजिना; 53 व्या मजल्यावरील माधुरी दीक्षितचं आलिशान घर पाहिलंत का?

MADHURI DIXIT HOUSE TOUR: माधुरी दीक्षितच्या आलिशान घराची झलक फराह खानच्या व्लॉगमध्ये पाहायला मिळाली. ५३ व्या मजल्यावरील पेंटहाऊस, प्रशस्त लिव्हिंग रूम, रंगीबेरंगी चित्रे आणि आकर्षक सजावटीची खास वैशिष्ट्ये जाणून घ्या.
MADHURI DIXIT HOUSE TOUR

MADHURI DIXIT HOUSE TOUR

esakal

Apurva Kulkarni
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MADHURI DIXIT LUXURY HOME INTERIOR: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ही तिच्या सौंदर्य आणि स्टाइलसाठी ओळखली जाते. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि घराबद्दल चाहत्यांना नेहमीच उत्सुकता असते. दरम्यान अशातच दिग्दर्शिका फराह खान यांनी त्यांच्या लाइव्ह व्लॉगमध्ये माधुरीच्या घराची झलक दाखवली. आरामदायी बैठक व्यवस्था, चित्रं, खास पद्धतीची सजावट याकडे सर्वांचं लध वेधून घेतलं.

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