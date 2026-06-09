अभिनय, व्यवसाय आणि गुंतवणूक! माधुरी दीक्षितने उभारलं कोट्यवधींचं साम्राज्य, संपत्ती ऐकून थक्क व्हाल

MADHURI DIXIT 250 CRORE BUSINESS EMPIRE: बॉलिवूडची धक धक गर्ल हिचा मोठा चाहता वर्ग आहे. तिने आजवर अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. ९० च्या दशकामध्ये जवळपास सगळ्याच सिनेमांमध्ये माधुरी असायची. दरम्यान माधुरी दीक्षितकडि संपत्ती, गुंतवणूक आणि व्यावसायाबद्दल चर्चा रंगली आहे..रिपोर्टनुसार, माधुरी दीक्षिकडे एकूण संपत्ती जवळपास २५० कोटी रुपयांची असल्याचं सांगितलं जातय. सिनेमा, वेब सीरिज, टिव्ही शो, जाहिराती, सोशल मिडिया या माध्यमांद्वारे तिची मोठी कमाई आहे. एक काळ असा होता जेव्हा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रीपैकी माधुरी एक होती. एका वृत्तानुसार, हम आपके है कौन सिनेमात सलमानपेक्षा जास्त मानधन माधुरीचं असल्याचं बोललं जातं. आता ती एका सिनेमासाठी ४ ते ५ कोटी रुपये मानधन घेते..माधुरीनं अभिनयाबरोबरच व्यवसायत आणि गुंतवणुकीमध्ये सुद्धा स्वत:चं नाव कमावलं आहे. तिने टेक्नॉलॉजी, हेल्थ, लाइफस्टाइल आणि मनोरंजन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. २०१८ मध्ये तिने पती श्रीराम नेने यांच्यासोबत ‘RNM Moving Pictures’ ही प्रॉडक्शन कंपनी सुद्धा सुरु केली आहे..तसंच माधुरीनं 'डान्स विथ माधुरी' या नावाने एक ऑनलाइन डान्स अकॅडमी सुद्धा सुरु केली आहे. यामध्ये ती लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना नृत्याचं प्रशिक्षण देते. तसंच तिने प्लॅटफॉर्म GOQii मध्ये सुद्धा मोठी गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय माधुरीची फॅशन, ज्वेलरी, ब्युटी या ब्रँड्समध्ये सुद्धा मोठी गुंतवणूक आहे..माधुरीचं मुंबईतील वरळीमध्ये अलिशान घर आहे. तसंच अमेरिकेत सुद्धा तिने स्वत: मालमत्ता खरेदी केली आहे. तसंच एका रिपोर्टनुसार माधुरीनं २०२४ मध्ये 'स्विगी' मध्ये सुद्धा मोठी गुंतवणूक केली आहे. तसंच माधुरी एका पोस्टसाठी लाखोंचं मानधन घेत असल्याची माहिती आहे. तिच्याजवळ एकूण संपत्ती २५० ते ३०० कोटी असल्याचं बोललं जातय..'लग्न करेन तर अशोकचीच' अशोक सराफ आणि निवेदिता यांचं कसं जमलं? सचिन पिळगांवकरांची मिळाली मोलाची साथ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.