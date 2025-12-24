Premier

'चित्रपटांपेक्षा पॉपकॉर्न महत्त्वाचा!' मराठी सिनेमांसाठी मिळणाऱ्या कमी स्क्रीनबाबत माधुरी दीक्षितने व्यक्त केली खंत

Madhuri Dixit Speaks Out on Lack of Screens for Marathi Films: मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहांमध्ये कमी स्क्रीन आणि शो मिळणं हा गंभीर प्रश्न असल्याचं माधुरी दीक्षितने स्पष्ट शब्दांत मांडलं. मोठ्या हिंदी सिनेमांचं वर्चस्व आणि व्यावसायिक गणितांमुळे दर्जेदार मराठी सिनेमे दुय्यम ठरत असल्याची खंत तिने व्यक्त केली.
Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहांमध्ये कमी स्क्रीन मिळणं ही काही नवीन गोष्ट नाही. विषय कितीही दमदार असो, कलाकार कितीही उत्कृष्ट असले तरी अनेक मराठी चित्रपटांचा मोठ्या पडद्यावरचा गल्ला रिकामाच राहतो. याच मुद्द्यावर सातत्याने निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकार आपला अनुभव आणि चिंता व्यक्त करत असतात. अनेक सिनेमे काहीतरी शिकवण देणारे असतात, त्याच चित्रिकरण ही तितकच दमदार होतं. परंतु हिंदी सिनेमा आणि कमी स्क्रीनमुळे असे एव्हरग्रीन सिनेमे फ्लॉप ठरतात.

