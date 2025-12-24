'चित्रपटांपेक्षा पॉपकॉर्न महत्त्वाचा!' मराठी सिनेमांसाठी मिळणाऱ्या कमी स्क्रीनबाबत माधुरी दीक्षितने व्यक्त केली खंत

मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहांमध्ये कमी स्क्रीन मिळणं ही काही नवीन गोष्ट नाही. विषय कितीही दमदार असो, कलाकार कितीही उत्कृष्ट असले तरी अनेक मराठी चित्रपटांचा मोठ्या पडद्यावरचा गल्ला रिकामाच राहतो. याच मुद्द्यावर सातत्याने निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकार आपला अनुभव आणि चिंता व्यक्त करत असतात. अनेक सिनेमे काहीतरी शिकवण देणारे असतात, त्याच चित्रिकरण ही तितकच दमदार होतं. परंतु हिंदी सिनेमा आणि कमी स्क्रीनमुळे असे एव्हरग्रीन सिनेमे फ्लॉप ठरतात..'दरम्यान अशातच आता 'धक धक गर्ल' माधुरी दीक्षितनेही आपला अनुभव व्यक्त केला आहे. मोठा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला की संपूर्ण चित्रपटगृहावर त्याचंच वर्चस्व राहतं. ती म्हणाली, "थिएटर मालकांसाठी चित्रपटापेक्षा पॉपकॉर्न, आणि व्यावसायिक गणितं महत्त्वाची ठरतात. त्यामुळे छोट्या बजेटचे, पण दर्जेदार मराठी चित्रपट दुय्यम ठरतात.'.'एखादा मराठी चित्रपट चांगला चालत असतानाही त्याचे शो अचानक कमी केले जातात. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी संघटनात्मक व्यवस्था उभी राहणं आवश्यक आहे." असं मत माधुरी दीक्षितने मराठी सिनेमाबद्दल मांडलय. तसंच मराठी सिनेमासाठी योग्य ते शो दिले पाहिजेत असही माधुरी बोलताना म्हणाली..दरम्यान, अभिनयासोबत निर्मितीतही योगदान देणारी माधुरी सध्या तिच्या नव्या हिंदी वेबसीरिज 'मिसेस देशपांडे' मुळे चर्चेत आहे. या वेबसीरिजमध्ये माधुरी दीक्षित आरोपीचं पात्र साकारत आहे. क्रिमिनल माइंड असलेल्या मिसेस देशपांडे ही सीरिज सध्या चर्चेत आहे. .'आई-वडिलांचं 'ते' भांडण ठरलं शेवटच' इन्फ्लुएन्सर वीरु वज्रवाड याची अंगावर काटा आणणारी काहाणी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.