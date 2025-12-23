Premier

'तुझं नाक किती विचित्र, बदलून घे...' सुरुवातीच्या काळात माधुरीला दिसण्यावरुन केलेलं प्रचंड ट्रोल, डिप्रेशनमध्ये गेलेली धकधक गर्ल

MADHURI DIXIT FACED TROLLING FOR LOOKS IN EARLY CAREER: धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत करिअरच्या सुरुवातीला तिला दिसण्यावरून किती कठोर टीका सहन करावी लागली याचा खुलासा केला आहे.
Madhuri Dixit Tezaab movie changed her career: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिच्या सौदर्याचे अनेक चाहते आहेत. तिची एक झलक पाहण्यासाठी अनेक चाहते आतुर असतात. दरम्यान अशातच आता माधुरी तिच्या नवीन वेबसीरिज 'मिसेस देशपांडे'मुळे चर्चेत आली आहे. यातील तिचा एका दमदार अभिनय प्रेक्षकांचा प्रचंड भावतोय. या सीरिजच्या प्रमोशनसाठी माधुरीने अनेक ठिकाणी मुलाखती दिल्यात. अशातच एका मुलाखतीत तिने तिच्या करिअरचा सुरुवातीच्या काळाबद्दल सांगितलय.

