'तुझं नाक किती विचित्र, बदलून घे...' सुरुवातीच्या काळात माधुरीला दिसण्यावरुन केलेलं प्रचंड ट्रोल, डिप्रेशनमध्ये गेलेली धकधक गर्ल

Madhuri Dixit Tezaab movie changed her career: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिच्या सौदर्याचे अनेक चाहते आहेत. तिची एक झलक पाहण्यासाठी अनेक चाहते आतुर असतात. दरम्यान अशातच आता माधुरी तिच्या नवीन वेबसीरिज 'मिसेस देशपांडे'मुळे चर्चेत आली आहे. यातील तिचा एका दमदार अभिनय प्रेक्षकांचा प्रचंड भावतोय. या सीरिजच्या प्रमोशनसाठी माधुरीने अनेक ठिकाणी मुलाखती दिल्यात. अशातच एका मुलाखतीत तिने तिच्या करिअरचा सुरुवातीच्या काळाबद्दल सांगितलय. .मुलाखतीत बोलताना माधुरी दीक्षित म्हणाली, 'माझ्यात जी कला आहे ती आईकडूनच मिळाली आहे. तसंच जिद्दीने कष्टानं काम करण्याची सवय ही फक्त आईमुळेच मिळाली. माझी आई खुप भावूक आणि हळवी आहे. तिचे तेच गुण आता माझ्यात आहेत. मी सुद्धा आईसारखी लवकर लोकांशी जोडली जाते.'.आईमुळे मला धीर मिळालामाधुरी पुढे बोलताना म्हणाली की, 'तुम्ही आहे तसंच राहिलं पाहिजे, कोणासारखं बनण्याचा प्रयत्न न करता स्वत:ची ओळख निर्माण केली पाहिजे. हे मला आईनं शिकवलं. तसंच माझ्यापेक्षा माझ्या आईचा सेन्स ऑफ ह्युमर खुप जास्त होता. तिला गोष्टी पटकन कळायच्या.' .करिअरच्या सुरुवातील लोकांनी ट्रोल केलंकरिअरच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल बोलताना माधुरी दीक्षितने सांगितलं की, 'जेव्हा माझ्या करिअरची सुरुवात होती, त्यावेळी मला अनेक लोक ट्रोल करायची. तुझं नाक कसं आहे, तझं शरीर सुद्धा कसं आहे. ते सगळं बदल वगैरे... तेव्हा मी खुप अस्वस्थ व्हायचे. आईकडे येऊन रडायचे आणि मन हलकं करायचे. तेव्हा माझी आई एकच म्हणायची की, लोक काय म्हणतात याचा विचार करु नकोस, एकदा का तुझा सिनेमा यशस्वी झाला की, हेच लोक तुझं कौतूक करतील.'.तेजाब सिनेमानंतर बदललं आयुष्यतेजाब सिनेमाच्या यशाबद्दल सांगताना धकधक गर्ल म्हणाली की, 'जेव्हा तेजाब सिनेमा सुपरहिट ठरला, त्यावेळी कोणालाही माझ्या बारीक असण्याचा किंवा इतर गोष्टीचा फरक पडला नाही. मी आहे तशी लोकांनी स्वीकारलं. त्यामुळे आज मी तरुण अभिनेत्रींना हा सल्ला देते की, तुम्ही आहात तशाच राहा, कोणासारखं दिसले पाहिजे याचा अट्टहास करत बसू नका. तुम्ही इतरापेक्षा वेगळे आहात हीच तुमची खासियत आहे.' .किशोरी शहाणेची खास आहे लव्हस्टोरी! कसं झालं नावाजलेल्या दिग्दर्शकासोबत लग्न? बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्याने केलेली मध्यस्थी.