'मी अनिल कपूरसारख्या माणसासोबत कधीच लग्न करणार नाही' असं का म्हणाली होती माधूरी?

ANIL KAPOOR AND MADHURI DIXIT AFFAIR RUMOURS: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते अनिल कपूर हे आजही त्यांच्या फिटनेससाठी ओळखले जातात. वाढत्या वयाबरोबरच तरुण दिसण्यामुळे त्यांची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. त्यांच्या करिअरसोबतच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सुद्धा बऱ्याच चर्चा रंगल्या. त्यांचं माधुरी दीक्षितसोबत अफेअरच्या चर्चांनी सुद्धा जोर धरला होता. .अनिल कपूर आणि माधुरी दीक्षित यांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं. बेटा, जीवन एक संघर्ष, प्रतिकार अशा हिट सिनेमांमध्ये दोघांनी काम केलं होती. या दोघांना प्रेक्षकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलं होतं. जेव्हा दोघांनी बेटा सिनेमा केला, त्यानंतर दोघांच्या अफेअरच्या चर्चा रंगू लागल्या होत्या. .जेव्हा या चर्चा रंगू लागल्या त्यावेळी माधुरी दीक्षितने प्रतिक्रिया दिली होती. 1989 मधील एका मुलाखतीत ती म्हणाली होती की, 'मी अनिल कपूरसारख्या माणसासोबत कधीच लग्न करणार नाही. कारण तो खूप इमोशनल माणूस आहे. मला माझा लाईफ पार्टनर तसा नकोय. मला कुल नवरा हवा आहे. अनेक सिनेमांमध्ये आम्ही एकत्र काम केल्यामुळे कम्फर्ट आहे. आम्ही आमच्या अफेअरच्या चर्चांवर सेटवर जोक सुद्धा मारत असतो.'.दरम्यान अनेक अफेअर्सच्या चर्चानंतर अनिल कपूर यांनी एका मुलाखत खुलासा केलेला की, 'मी अनेक सुंदर अभिनेत्रीसोबत काम केलं आहे. प्रत्येक मुलीच्या प्रेमात पडण्याची मला संधी होती. परंतु मला दोन क्षणाचा हवाय की, आयुष्यभराचं नातं हवय याचा मी विचार केला. सध्या मी माझ्या पत्नीसोबत सुनीतासोबत खूप आनंदी आहे.'.