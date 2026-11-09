माधुरी दीक्षितला दरवर्षी पाडव्याला श्रीराम नेनेंकडून काय गिफ्ट मिळतं? धकधक गर्ल नवऱ्याचं कौतुक करत म्हणाली...

SONALI KULKARNI MADHURI DIXIT INTERVIEW: अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि डॉ. श्रीराम नेने ही बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी आहे. दोघांमधील प्रेम आणि एकमेकांना दिलेली साथ नेहमीच चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेते. नुकतीच अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी 'कोण होणार करोडपती' या लोकप्रिय कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. यावेळी तिने माधुरी दीक्षितसोबत सिनेसृष्टीतील अनेक गप्पा मारल्या. जुन्या आठवणींना उजाळा देतानाच दिवाळीच्या काही खास आठवणीही दोघींनी शेअर केल्या. याच गप्पांदरम्यान सोनालीने माधुरीला डॉ. श्रीराम नेने यांनी पाडव्याला दिलेल्या भेटवस्तूबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर माधुरीने दिलेलं उत्तर सध्या चर्चेत आहे..सोनाली कुलकर्णीने माधुरीला विचारला खास प्रश्नसध्या 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये सोनाली कुलकर्णी आणि माधुरी दीक्षित एकमेकींशी गप्पा मारताना दिसत आहेत. यावेळी सोनालीने माधुरीला विचारलं की, “श्रीराम भावोजींनी पाडव्याला दिलेलं कोणतं गिफ्ट आठवतंय का?”.सोनालीच्या या प्रश्नावर माधुरीने दिलेलं उत्तर ऐकण्यासारखं आहे. ती म्हणाली, “त्यांना असं काही खास निमित्त लागत नाही. ते मला नेहमीच काही ना काही भेटवस्तू देत असतात. मीच त्यांना म्हणते, आता नको, कशाला आणता?”.डॉ. श्रीराम नेने यांचं माधुरीने केलं कौतुकमाधुरीच्या या उत्तरातून डॉ. श्रीराम नेने यांचा प्रेमळ स्वभाव पाहायला मिळतो. एखादा खास दिवस किंवा सण असला तरच भेटवस्तू द्यायची असं नाही, तर कोणतंही निमित्त नसताना आपल्या आवडत्या व्यक्तीला सरप्राइज देता येतं, असंच माधुरीच्या बोलण्यातून जाणवतं. तिचं हे उत्तर ऐकून कार्यक्रमातील वातावरणही हलकंफुलकं झालं. .अय्यो, किती गोड! विकी-कतरिनाचाने शेअर केला मुलगा विहानचा पहिला फोटो, लेक दिसतो सेम टू सेम बाबासारखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.