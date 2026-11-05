'चेहरा पुसून दाखव' माधुरीनं शेअर केला नाना पाटेकरांसोबतचा 'प्रहार'च्या सेटवरचा किस्सा, नानांचा हट्ट अन् माधुरीची अशी झाली पंचाईत!

MADHURI DIXIT SHARES PRAHAAR FILM SET EXPERIENCE: सध्या 'कोण होणार करोडपती' या शोची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. हा शो माधुरी दीक्षित होस्ट करतेय. येत्या भागात दिवाळीनिमित्त माधुरीचा खास मराठमोळा अंदाज पहायला मिळणार आहे. नववारी साडी आणि महाराष्ट्रीय लूकमध्ये मोठ्या जल्लोषात माधुरी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीचं स्वागत करताना पहायला मिळणार आहे. .माधुरी आणि सोनाली यांनी बोलताना ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या आठवणी शेअर केल्यात. यावेळी सोनाली कुलकर्णी म्हणाल्या की, 'नाना सर नाहीत हे अजूनही खरंच वाटत नाही. यंदाची पहिली दिवाळी असेल, जी त्यांच्याशिवाय होणार असेल'. . त्यावर माधुरी नानांची आठवण शेअर करत म्हणाल्या, 'मला प्रहार सिनेमाच्या सेटवरचा एक किस्सा सांगायचा. मला अजूनही ते सिंक होत नाहीय की, जेव्हा मी प्रहार केलेला तेव्हा नाना म्हणालेले की, मला मेकअप नकोय. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी तोंड धुवून त्यांच्याकडे गेले. त्यांनी मला विचारलं की, 'मेकअप नाहीय ना...' त्यावर मी नाही म्हटलं तर दाखव म्हणाले, मग तिथं एक रिमूव्हर आला, आणि त्याने तोंड पुसून दाखवत म्हटलं, बघा नाहीय ना मेकअप... त्यावर ते आता ओके आहे असं म्हणाले.'.दरम्यान या विशेष भागात माधुरी आणि सोनाली यांच्यात बऱ्याच चर्चा रंगल्या. दोघींनी महाराष्ट्राप्रती असलेले प्रेम, सेटवरचे किस्से आणि आठवणी शेअर केल्या. यावेळी दोन्ही अभिनेत्रींनी 'आली माझ्या घरी ही दिवाळी' या गाण्यावर एकत्र डान्स केला. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय. .'हॉस्पिटलचा खर्च परवडत नाही वाटतं!' सायलीची झाली थेट कोर्टातच डिलिव्हरी, 'ठरलं तर मग'चा प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.