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'चेहरा पुसून दाखव' माधुरीनं शेअर केला नाना पाटेकरांसोबतचा 'प्रहार'च्या सेटवरचा किस्सा, नानांचा हट्ट अन् माधुरीची अशी झाली पंचाईत!

MADHURI DIXIT REVEALS NANA PATEKAR MAKEUP INCIDENT:कौन होणार करोडपतीच्या दिवाळी विशेष भागात माधुरी दीक्षितने नाना पाटेकरांसोबतचा 'प्रहार' सिनेमाच्या सेटवरचा भन्नाट किस्सा सांगितला. सोनाली कुलकर्णीही झाल्या भावूक.
MADHURI DIXIT ON NANA PATEKAR

MADHURI DIXIT ON NANA PATEKAR

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI DIXIT SHARES PRAHAAR FILM SET EXPERIENCE: सध्या 'कोण होणार करोडपती' या शोची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. हा शो माधुरी दीक्षित होस्ट करतेय. येत्या भागात दिवाळीनिमित्त माधुरीचा खास मराठमोळा अंदाज पहायला मिळणार आहे. नववारी साडी आणि महाराष्ट्रीय लूकमध्ये मोठ्या जल्लोषात माधुरी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीचं स्वागत करताना पहायला मिळणार आहे.

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Madhuri Dixit
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Nana Patekar