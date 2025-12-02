Premier

श्रीराम नेनेंनी कधीच पाहिला नव्हता माधुरी दीक्षितचा सिनेमा, लग्नाबद्दल सांगताना धकधक गर्ल म्हणाली...' त्याना फक्त अमिताभ...'

Shriram Nene Never Watched Madhuri Movies : माधुरी दीक्षितने एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत उघड केलं की तिचे पती डॉ. श्रीराम नेने यांनी लग्नापूर्वी तिचा एकही सिनेमा पाहिला नव्हता. ते परदेशात वाढले असल्यामुळे त्यांना हिंदी सिनेमाविश्वाची जास्त माहिती नव्हती.
Madhuri Dixit Reveals Shriram Nene Had Never Watched Her Films

Madhuri Dixit Reveals Shriram Nene Had Never Watched Her Films

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Madhuri Dixit Viral Statement : अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 'मिसेस देशपांडे' या गूढ कथेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अनेक दिवसांनी ती पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. माधुरीने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त धकधक गर्लचा जलवा असायचा. जेव्हा माधुरीचं लग्न झालं तेव्हा अनेक चाहत्यांना धक्का बसला. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर माधुरी अमेरिकेला निघून गेली. त्यानंतर तिने अभिनयेच्या दुनियेला रामराम केल्यानं अनेकांना वाईट वाटलं.

Loading content, please wait...
bollywood
Madhuri Dixit
doctor
marriage
Films
actress
Entertainment news
bollywod actor
Shriram Nene

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com