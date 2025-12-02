श्रीराम नेनेंनी कधीच पाहिला नव्हता माधुरी दीक्षितचा सिनेमा, लग्नाबद्दल सांगताना धकधक गर्ल म्हणाली...' त्याना फक्त अमिताभ...'

Madhuri Dixit Viral Statement : अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 'मिसेस देशपांडे' या गूढ कथेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अनेक दिवसांनी ती पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. माधुरीने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त धकधक गर्लचा जलवा असायचा. जेव्हा माधुरीचं लग्न झालं तेव्हा अनेक चाहत्यांना धक्का बसला. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर माधुरी अमेरिकेला निघून गेली. त्यानंतर तिने अभिनयेच्या दुनियेला रामराम केल्यानं अनेकांना वाईट वाटलं. .माधुरी दीक्षितचे लाखो चाहते आहेत. तिच्या सिनेमातील अनेक सीन्सची आजही चर्चा होते. तिचा हटके अंदाज चाहत्यांना प्रचंड आवडलाय. दरम्यान अशातच आता माधुरी दीक्षितने एएनआयला मुलाखत दिली. यावेळी तिने अनेक गोष्टीवर भाष्य केलं. यावेळी तिने श्रीराम नेने यांच्यासोबत असलेल्या नात्याबद्दल सुद्धा सांगितलं. ती म्हणाली की, 'लग्नावेळी श्रीरामनेने यांना माहितीच नव्हतं की, मी एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आहे.'.माधुरी दीक्षितने नुकतीच एएनआयला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने अनेक खुलासे केले. लग्नाबद्दल बोलताना माधुरी म्हणाली, 'डॉ. नेने यांचं बालपण परदेशात झालं. एकमेकांना भेटण्यापूर्वी नेने यांनी मला एकही सिनेमा पाहिला नव्हता. त्याचा जन्म लंडनमध्येच झाला. ७ व्या वर्षी ते अमेरिकेत गेले. कधीतरी सुट्टीसाठी भारतात ययचे. अभ्यास वाढल्यानंतर त्यांचं येणं देखील बंद झालं. त्यामुळे नेने यांना हिंदी सिनेमाबाबत फार काही माहित नव्हतं.'.तसंच पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'नेने सिनेमे फारसे पहायचेच नाहीत. त्यांनी फक्त अमर अकबर अँथनी हा सिनेमा पाहिला होता. त्यामुळे त्यांना फक्त अमिताभ बच्चन माहित होते. डॉ. नेने आणि माझी भेट झाली तेव्हा ते एका सामान्य माणसांप्रमाणे भेटले. त्यांना माहितच नव्हतं मी एक मोठी स्टार आहेत हे. त्यांना जेव्हा मी सांगितलं तेव्हा त्यांना समजलं की, मी अभिनेत्री आहे.'.माधुरी दीक्षितने श्रीरान नेने यांच्यासोबत 17 ऑक्टोबर 1999 रोजी लग्न झालं. लग्नाच्या वेळी माधुरीची कारकीर्द शिखरावर होती. लग्नानंतर तिने अभिनय सोडला. जेव्हा माधुरीसोबत लग्न झालं त्यानंतर नेने यांना माधुरी एक मोठी स्टार असल्याचं कळालं. .ते दुःख पचवणं फार अवघड गेलं... अश्विनी एकबोटे यांच्या निधनानंतर शरद पोंक्षेंना बसलेला धक्का; कोणालाही दिसणार नाही अशा ठिकाणी जाऊन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.