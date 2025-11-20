माधुरी दीक्षितचा नवा अंदाज, 'मिसेस देशपांडे' सीरिजमध्ये दिसणार धकधक गर्ल, साकारणार सीरियल किलरची भूमिका

धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित लवकरच एका वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. लवकरच ती एका इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टमध्ये प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. नागेश कुकनूर यांच्या 'मिसेस देशपांडे' या सीरिजमध्ये एका वेगळ्या अंदाजात धकधक गर्ल दिसून येणार आहे. ही सीरिज थ्रिलर सीरिज असणार आहे. यामध्ये माधूरी एका सीरियल किलरच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे..'मिसेस देशपांडे' या सीरिजचा फर्स्ट लूक शेअर करण्यात आला आहे. या लूकमध्ये माधुरीचे एक्सप्रेशन अतिशय वेगळं पहायला मिळालं. एका साध्या सरळ भूमिकेतून एका सीरियल किलरच्या लूकमध्ये ती दाखवण्यात आली आहे. या मिसेस देशपांडे सीरिजचं दिग्दर्शन नागेश कुकनूर यांनी केलं आहे. तर या सिनेमामध्ये मराठी अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर सुद्धा पहायला मिळणार आहे. .मिसेस देशपांडे या सीरिजचा 20 सेकंदाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या टिझरच्या सुरुवातील माधुरी पिवळ्या साडीमध्ये एका ग्लॅमरस लूकमध्ये पहायला मिळते. नंतर ती आरशासमोर बसते, आणि अंगावरील दागिने, मेकअप सगळंकाही काढून टाकते. मध्येच ती खाली पाहते आणि अचानक वर बघते तेव्हा तिचा चेहरा पुर्ण बदललेला दाखवण्यात आलाय. तसंच यावेळी ती क्रुरपणे हसताना सुद्धा दाखवण्यात आली आहे. नंतर माधुरीच्या मागे 'मिसेस देशपांडे' अशी सीरिजची घोषणा होते. .ही सीरिज जिओ हॉटस्टारवर प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. या सीरिजमध्ये माधुरीसोबत मराठी अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर सुद्धा पहायला मिळणार आहे. हिंदीतील अभिनेता प्रियांशू चॅटर्जी हा देखील या सीरिजचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. माधुरीला सस्पेन्स पाहण्यासाठी आता तिचे चाहते उत्सुक आहेत. लवकरच तिची सीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .रेखाने नाकारला, परवीन बाबीने सोडला आणि गरोदर हेमा मालिनींनी पोट लपवत पूर्ण केली फिल्म; कोणता होता तो चित्रपट? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.