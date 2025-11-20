Premier

माधुरी दीक्षितचा नवा अंदाज, 'मिसेस देशपांडे' सीरिजमध्ये दिसणार धकधक गर्ल, साकारणार सीरियल किलरची भूमिका

madhuri dixit mrs deshpande web series:धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित आपल्या नव्या थ्रिलर वेब सीरिज ‘मिसेस देशपांडे’मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. नागेश कुकनूर दिग्दर्शित या सीरिजमध्ये माधुरी एका धोकादायक सीरियल किलरच्या भूमिकेत झळकताना दिसणार आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित लवकरच एका वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. लवकरच ती एका इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टमध्ये प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. नागेश कुकनूर यांच्या 'मिसेस देशपांडे' या सीरिजमध्ये एका वेगळ्या अंदाजात धकधक गर्ल दिसून येणार आहे. ही सीरिज थ्रिलर सीरिज असणार आहे. यामध्ये माधूरी एका सीरियल किलरच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे.

