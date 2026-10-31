माधुरी दीक्षितसोबतच्या 27 वर्षांच्या सुखी संसाराचं गुपित काय? श्रीराम नेने म्हणाले, “कठीण काळात…”

DR SHRIRAM NENE REVEALS SECRET BEHIND HIS HAPPY MARRIED LIFE: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. सध्या माधुरी ‘कोण होणार करोडपती’ या कार्यक्रमामुळे चर्चेत आहे. माधुरीने जेव्हा डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी विवाह केला, तेव्हा अनेक चाहत्यांची मनं तुटली होती. दरम्यान, त्यांच्या लग्नाला आता २७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतक्या वर्षांनंतरही त्यांचं नातं अधिकाधिक घट्ट होत चाललं आहे. अशातच श्रीराम नेने यांनी त्यांच्या सुखी संसाराचं रहस्य सांगितलं आहे..श्रीराम नेने यांचं ‘२१ डेज टू गुड हेल्थ’ हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात नेने यांनी ‘बॉम्बे टाइम्स’शी संवाद साधला. यावेळी त्यांना, ‘लग्नाला २७ वर्षे होऊनही तुमचे विचार कसे जुळतात?’ असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, “आम्ही दोघंही खूप नशीबवान आहोत की, आमच्या जवळपास सगळ्या सवयी सारख्या आहेत.”.पुढे बोलताना श्रीराम नेने म्हणाले, “आम्ही दोघंही कोणतीही परिस्थिती शांतपणे हाताळतो. आमच्या घरात कोणताही निर्णय जुन्या पुरुषप्रधान पद्धतीने घेतला जात नाही. आम्ही प्रत्येक गोष्टीत एकमेकांच्या सोबत असतो. एकमेकांच्या मतांचा आदर करतो. कठीण काळात एकमेकांच्या पाठीशी उभं राहणं हे आमच्यासाठी महत्त्वाचं असतं. तसंच, आमच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. त्या आम्ही आपापल्या पद्धतीने सांभाळतो. त्यात आम्ही कधीही हस्तक्षेप करत नाही.”.यावेळी श्रीराम नेने यांनी दोघांच्या फिटनेसचं रहस्यही सांगितलं. ते म्हणाले, “आम्हा दोघांनाही खेळाची आवड आहे. माधुरी नेहमीच नृत्य करत आली आहे. मलाही खेळाची आवड आहे. त्यामुळे आम्हाला फिटनेस जपण्यास मदत होते. तसंच, चांगल्या आरोग्यासाठी योग्य आहार आणि शिस्त असणंही महत्त्वाचं आहे.”.'ये सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है'; श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा'चा ट्रेलर प्रदर्शित, विठाबाईंच्या भूमिकेतील लूक पाहून चाहते थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.