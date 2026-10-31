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माधुरी दीक्षितसोबतच्या 27 वर्षांच्या सुखी संसाराचं गुपित काय? श्रीराम नेने म्हणाले, “कठीण काळात…”

MADHURI DIXIT AND SHRIRAM NENE COMPLETE 27 YEARS OF MARRIAGE:माधुरी दीक्षित आणि डॉ. श्रीराम नेने यांच्या लग्नाला २७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांच्या सुखी संसाराचं रहस्य, एकमेकांबद्दलचा आदर आणि फिटनेसबद्दल श्रीराम नेने यांनी काय सांगितलं? जाणून घ्या.
MADHURI DIXIT AND SHRIRAM NENE

MADHURI DIXIT AND SHRIRAM NENE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DR SHRIRAM NENE REVEALS SECRET BEHIND HIS HAPPY MARRIED LIFE: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. सध्या माधुरी ‘कोण होणार करोडपती’ या कार्यक्रमामुळे चर्चेत आहे. माधुरीने जेव्हा डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी विवाह केला, तेव्हा अनेक चाहत्यांची मनं तुटली होती. दरम्यान, त्यांच्या लग्नाला आता २७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतक्या वर्षांनंतरही त्यांचं नातं अधिकाधिक घट्ट होत चाललं आहे. अशातच श्रीराम नेने यांनी त्यांच्या सुखी संसाराचं रहस्य सांगितलं आहे.

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