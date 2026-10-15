'आजीची नऊवारी अन्..' असं झालं माधुरी आणि श्रीराम नेनेंचं लग्न, अभिनेत्री म्हणाली...“रामला भावाच्या घरी आम्ही…”

MADHURI DIXIT AND SHRIRAM NENE WEDDING STORY: अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचा मोठा चाहतावर्ग आहे. माधुरीने आजवर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. ९० च्या दशकात सर्वत्र माधुरीचीच क्रेझ पाहायला मिळायची. अशातच आता माधुरीने तिच्या लग्नाचा किस्सा शेअर केला आहे. माधुरीचं लग्न झालं, तेव्हा तिच्या अनेक चाहत्यांना दुःख झालं होतं. माधुरीचा विवाहसोहळा अमेरिकेत तिच्या भावाच्या घरी पार पडला होता. ‘कोण होणार करोडपती’ या शोमध्ये तिने आपल्या लग्नाचा हा खास किस्सा सांगितला..‘रामला हिंदी समजत नव्हतं’सोनाली बेंद्रेशी बोलताना माधुरी म्हणाली, “रामला मराठी समजत होतं, पण हिंदी समजत नव्हतं. ते कधीच हिंदीत बोलले नाहीत. जेव्हा आमच्या लग्नाचं रिसेप्शन होतं, तेव्हा त्यांनी फक्त अमिताभ बच्चन यांना ओळखलं होतं. त्यांच्या मनात माझ्याबद्दल कोणतीही ठरावीक प्रतिमा नव्हती. रामने मला एक माणूस म्हणून समजून घेतलं. जेव्हा आम्ही भारतात आलो, तेव्हा त्यांना माझ्या स्टारडमबद्दल आणि लोकप्रियतेबद्दल समजलं.”.‘आम्ही गुपचूप लग्न केलं’लग्नाचा किस्सा सांगताना माधुरी म्हणाली, “त्यावेळी माझ्या लग्नाबाबत अनेक चर्चा सुरू होत्या. लग्नाबाबत उगाचच चुकीच्या बातम्या छापल्या जायच्या. कोणाचंही नाव देऊन लग्न झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध व्हायच्या. त्यामुळे मी तेव्हाच ठरवलं होतं की, जेव्हा माझं लग्न होईल, तेव्हा मी कोणालाही सांगणार नाही. मी अमेरिकेत माझ्या भावाच्या घरी लग्न केलं. ही गोष्ट कोणालाच माहीत नव्हती. माझ्या लग्नात मी माझ्या आजीची नऊवारी साडी नेसली होती. तसंच, स्वतःच्या लग्नाची तयारीही मी स्वतःच केली होती,” असं माधुरीने सांगितलं. .दरम्यान, माधुरीबद्दल बोलायचं झालं, तर तिने आजवर अनेक सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. आता ती ‘कोण होणार करोडपती’ या मराठी शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या शोचं सूत्रसंचालन पहिल्यांदाच एक महिला करत आहे. सध्या माधुरी आणि श्रीराम नेने यांच्याबद्दल सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे. .अरबी समुद्राचं सुंदर दृश्य, दुर्मिळ चित्रांचा खजिना; 53 व्या मजल्यावरील माधुरी दीक्षितचं आलिशान घर पाहिलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.