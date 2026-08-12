माधुरी दीक्षित करणार 'कोण होणार करोडपती'चं होस्टिंग; श्रीराम नेनेंनी पाच शब्दात केलं बायकोचं कौतुक ; म्हणाले

छोट्या पडद्यावर सर्वाधिक गाजणाऱ्या कार्यक्रमांपैकी एक म्हणजे 'कोण होणार करोडपती'. या कार्यक्रमाने अनेकांना आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर पैसे कमावण्याची संधी दिली. अनेकांचं टीव्हीवर येण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं. यापूर्वी अभिनेते सचिन खेडेकर या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत होते. आता या सीझनपासून अभिनेत्री माधुरी दीक्षित कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणार आहे. नुकताच माधुरीच्या एंट्रीचा दमदार प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला होता. आता माधुरीचे पती श्रीराम नेने यांनी पत्नीचं कौतुक केलं आहे. .९०च्या दशकातील सगळ्यांची लाडकी धकधक गर्ल आता छोट्या पडद्यावर दिसणार आहे. तिने आजवर अनेक डान्सच्या कार्यक्रमात परीक्षक म्हणून काम केलंय. मात्र आता ती पहिल्यांदाच एका वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे. लवकरच ती हॉट सीटवर बसलेल्या स्पर्धकांना प्रश्न विचारताना दिसणार आहे. संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीतून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करण्यात येत आहे. चाहतेही तिला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशातच आता माधुरीचे पती श्रीराम नेने यांनीदेखील आपल्या पत्नीचं कौतुक करणारी पोस्ट शेअर केलीये. ट्विटरवर त्यांनी एक पोस्ट करत लिहिलं, 'Right On! What a Perfect Fit' म्हणजेच अरे वा, एकदम योग्य व्यक्ती.' यापोस्टमधून त्यांना हेच सांगायचंय की सोनी मराठीने सूत्रसंचालक म्हणून अगदी योग्य व्यक्तीची निवड केलीये. .माधुरीने श्रीराम नेनेंसोबत लग्न केल्यानंतर काही वर्षांनी बॉलीवूडला रामराम ठोकला होता. तीदेखील आपल्या कुटुंबात रमली होती. अनेक वर्षांनी तिने बॉलिवूडमध्ये कमबॅक केला. आता ती वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे. या नवीन प्रवासाविषयी बोलताना माधुरी म्हणाली, '“कोण होणार करोडपती’ हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर महाराष्ट्रातल्या लाखो कुटुंबांच्या आशांचा, स्वप्नांचा आणि ज्ञानावरच्या विश्वासाचा उत्सव आहे. अशा प्रतिष्ठित मंचाचा भाग होण्याची संधी मिळणं हा माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे. एक महाराष्ट्रीय म्हणून या मंचावर येणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाच्या जिद्दीचा, संघर्षाचा आणि त्याच्या स्वप्नांचा प्रवास जवळून अनुभवण्याची, त्यांच्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या क्षणांची साक्षीदार होण्याची संधी मला मिळतेय… याचा मला विशेष आनंद आहे आणि या नव्या प्रवासाची सुरुवात करण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे.' .'तारिणी'मध्ये ऑपरेशन तिरंगा! अभिनेत्रीचा लूकही बदलला, मालिकेत होणार गाजलेल्या अभिनेत्याची एंट्री; प्रोमो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.