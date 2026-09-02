“बाहेर जातानाही सुरक्षित वाटत नाही…” अश्लील कमेंट्स, ‘कॉल बॉम्बिंग’ने अभिनेत्री हैराण, मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली मदत

MADHURI PAWAR OBSCENE COMMENTS AND CALL BOMBING: कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातील अंतर कमी करणारं सोशल मीडिया आज कलाकारांच्या कामाचा अविभाज्य भाग बनले आहे; मात्र याच माध्यमाचा गैरवापर एखाद्या कलाकाराच्या मानसिक स्वास्थ्यावर आणि सामाजिक व्यावसायिक आयुष्यावर किती गंभीर परिणाम करू शकतो, याची धक्कादायक अनुभव अभिनेत्री आणि नृत्यांगना माधुरी पवार हिने मांडली आहे..झी युवावरील 'अप्सरा' या कार्यक्रमातून आपल्या नृत्यकौशल्याची छाप उमटवत विजेतेपद पटकावले होते. माधुरीला गेल्या तीन वर्षांपासून ऑनलाइन त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले. काही दिवसांपूर्वी तिने आपल्या पोस्टखाली करण्यात येणाऱ्या अश्लील कमेंट्सबद्दल आवाज उठवला होता. माधुरीने सांगितले की, तिच्या इन्स्टाग्रामवर वारंवार अश्लील कमेंट्ससोबतच तिच्या मोबाईल क्रमांकावर वारंवार 'कॉल बॉम्बिंग' केले जात आहे..याशिवाय, तिच्या चाहत्यांनी तयार केलेली काही फॅन पेज हॅक करण्यात आल्याचे तिने सांगितले. गेल्यावर्षीही दहीहंडीच्या दरम्यान तिला असे कमेंट्स आणि कॉल येत होते आणि यंदाही हे पुन्हा घडत आहे. या सगळ्याचा परिणाम बाहेर जातानाही सुरक्षिततेची चिंता वाटत असल्याचे तिने सांगितले. . याप्रकरणी तिने सायबर विभागाकडे तक्रार केली आहे. तिने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडेही मदतीची विनंती केली आहे..का मोडला 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीचा संसार? म्हणाली, 'एखाद्याला निघून जायचं असतं तेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.