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“बाहेर जातानाही सुरक्षित वाटत नाही…” अश्लील कमेंट्स, ‘कॉल बॉम्बिंग’ने अभिनेत्री हैराण, मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली मदत

MATHURI PAWAR ONLINE HARASSMENT AND CYBER COMPLAINT: माधुरी पवारने गेल्या तीन वर्षांपासून ऑनलाइन त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे.
Madhuri Pawar

Madhuri Pawar ONLINE HARASSMENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI PAWAR OBSCENE COMMENTS AND CALL BOMBING: कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातील अंतर कमी करणारं सोशल मीडिया आज कलाकारांच्या कामाचा अविभाज्य भाग बनले आहे; मात्र याच माध्यमाचा गैरवापर एखाद्या कलाकाराच्या मानसिक स्वास्थ्यावर आणि सामाजिक व्यावसायिक आयुष्यावर किती गंभीर परिणाम करू शकतो, याची धक्कादायक अनुभव अभिनेत्री आणि नृत्यांगना माधुरी पवार हिने मांडली आहे.

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