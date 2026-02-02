Premier

महाभारतातील अभिनेत्याची 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपटात एंट्री; साकारतोय महत्वाची भूमिका

RANPATI SHIVRAY SWARI AGRA CAST: दिग्पाल लांजेकर लिखित-दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होत आहे.
ranpati shivray swari agra

ranpati shivray swari agra

esakal

Payal Naik
Updated on

‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा मराठी ऐतिहासिक चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक भव्य आणि उत्कंठावर्धक अनुभव घेऊन येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धाडसी आग्रा स्वारीवर आधारित हा चित्रपट केवळ कथा नाही, तर शौर्य, बुद्धिचातुर्य आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीचा उत्कंठावर्धक अध्याय आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज आणि मुगाफी निर्मित, तसेच दिग्पाल लांजेकर लिखित-दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होत आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.