‘महाभारत’चा भीम 'सौरव गुर्जर'वर गंभीर आरोप; महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढलं, पोलिसांनी केली अटक

SAURAV GURJAR ACCUSED OF PROMISING MARRIAGE TO WOMAN: अभिनेता आणि प्रोफेशनल रेसलर सौरव गुर्जर याच्याविरोधात एका महिलेनं गुन्हा दाखल केलाय. सौरव यांनी लग्नाचं वचन देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप संबंधित महिलेनं दिलाय. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सौरव यांना मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेतलं असून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्यांना हैदराबादला नेण्यात आलं..काय आहे प्रकरण?महिलेनं केलेल्या तक्रारीनुसार, 2021 मध्ये इन्स्टाग्रामवरून संबंधित महिला आणि सौरव गुर्जर यांची ओळख झाली होती. त्यानंतर हळु हळु त्यांच्यात मैत्री वाढली. त्यानंतर ते व्हॉट्सअॅपवर बोलू लागले. त्यातच त्यांच्यात जवळीक वाढली. २५ डिसेंबर २०२१ मध्ये दोघे पहिल्यांदा भेटले. तसंच सौरवने लग्नाचं आश्वासन देत लग्नानंतर पत्नीला मिळणारे सर्व अधिकार देतील, असा विश्वासही दिल्याचं महिलेने म्हटलं आहे..महिलेने केलेल्या आरोपानुसार, ती अमेरिकेत असतानाही आणि भारतात परतल्यानंतरही दोघे संपर्कात होते आणि काही काळ एकत्र राहत होते. सौरव यांनी तिला अमेरिकेतील नोकरी सोडण्यास सांगितलं. दोघांनी मिळून व्यवसाय सुरू करण्याचं आश्वासन दिल्याचा दावाही महिलेने केला आहे. सौरव यांच्या वागणुकीमुळे आपल्याला करिअरवर लक्ष केंद्रित करता आलं नाही, असा आरोपही तिने केला. लग्नाबाबत विचारणा केली असता सौरव आपला फोन नंबर ब्लॉक करत आणि आपल्यापासून दूर जात असल्याचं महिलेने तक्रारीत म्हटलं आहे..तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत सौरव गुर्जर महिलेसोबत राहत होते. हैदराबादमध्ये एकत्र राहत असताना सौरव अचानक कोणतीही माहिती न देता निघून गेल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील महिलेचे आरोप हे तक्रारीवर आधारित आहेत. प्रकरणाचा तपास सुरू असून आरोपांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढील बाबी स्पष्ट होऊ शकतात..‘फिरी फिरी नाच…’ झी मराठीवरच्या सुनेचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स पाहून तुम्हीही म्हणाल...Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.