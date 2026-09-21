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‘महाभारत’चा भीम 'सौरव गुर्जर'वर गंभीर आरोप; महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढलं, पोलिसांनी केली अटक

MAHABHARAT FAME SAURAV GURJAR FACES CASE AFTER WOMAN’S COMPLAINT:‘महाभारत’ फेम सौरव गुर्जर यांच्याविरोधात एका महिलेने लग्नाचं वचन देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी सौरव यांना मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेतलं.
MAHABHARAT FAME SAURAV GURJAR FACES CASE AFTER WOMAN’S

MAHABHARAT FAME SAURAV GURJAR FACES CASE AFTER WOMAN’S

esakal

Apurva Kulkarni
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SAURAV GURJAR ACCUSED OF PROMISING MARRIAGE TO WOMAN: अभिनेता आणि प्रोफेशनल रेसलर सौरव गुर्जर याच्याविरोधात एका महिलेनं गुन्हा दाखल केलाय. सौरव यांनी लग्नाचं वचन देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप संबंधित महिलेनं दिलाय. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सौरव यांना मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेतलं असून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्यांना हैदराबादला नेण्यात आलं.

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