महाभारत फेम कुंतीने वर्षभरापूर्वी केलंय लग्न! आता फोटो शेअर करत दाखवला नवऱ्याचा चेहरा, 'या' क्षेत्रात आहे कार्यरत

SHAFAQ NAAZ CONFIRMS WEDDING WITH BUSINESSMAN ZEESHAN IN 2024: महाभारत मालिकेत कुंतीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री शफक नाज हिने आपल्या अभिनयातून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. ती नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय आहे. चाहत्यांसोबत ती तिचे दैनदिन अपडेट शेअर करत असते. दरम्यान अशातच शफकने एक पोस्ट शेअर करत धक्का दिलाय. दीड वर्षांपूर्वी तिने गुपचूप लग्न केल्याचा खुलासा पोस्टमधून केलाय. .शफकने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर नवऱ्यासोबतचे काही फोटो शेअर केलेत. या फोटोंमध्ये दोघांनीही समुद्रकिनारी रोमँटिक फोटोशुट केलय. तिने पोस्टमध्ये लिहलं की,'माझ्या आवडीच्या व्यक्तीसोबत मी ३१ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी लग्न केलय. गेल्या दीड वर्षांपासून आम्ही आनंदाने आयुष्य जगतोय. हा माझा नवरा झीशान' असं तिने कॅप्शन दिलय. .शफकच्या पोस्टवर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनेकांनी कमेंट करत आश्चर्य व्यक्त केलय. दरम्यान तिचा पती झीशान हा एक बिजनेसमॅन आहे. त्यांच्या लग्नासाठी दोन्ही घरातून थोडे वाद होते. त्यामुळे त्यांचं लग्न पुढे ढकललं होतं. असं शेफकने स्पष्ट केलय. .अभिनेत्री शफक नाज हिज्याबद्दल बोलायचं झालं तर तिची महाभारतातील कुंतीची भूमिका प्रचंड गाजली. त्यानंतर तिने बिदाई, संस्कार लक्ष्मी, शुभविवाह, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कुल्फी, लाल इस्ख या मालिकेतून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. .पंकज त्रिपाठीच्या भावावर जीवघेणा हल्ला; प्रकृती चिंताजनक, पोलिसांकडून तपास सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.