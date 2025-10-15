Premier

'दोन कपल्स एकाच बिछाण्यावर...' पंकज धीर यांनी देशात पहिल्यांदा बनवलेला 'अश्लील सिनेमा', हॉटेलच्या बंद रुममध्ये झालेलं शुटिंग

Pankaj Dheer's Death at 68 Sparks Talk of His 1983 Adult Film 'Bombay Fantasy' Controversy: पंकज धीर यांनी 1983 साली भारतातील पहिला 'अडल्ट' चित्रपट 'बॉम्बे फॅन्टसी' दिग्दर्शित केला होता, ज्यामुळे मोठा वाद झाला. त्या सिनेमात दोन कपल्स एका बिछाण्यावर दाखवण्यात आले होते.
Pankaj Dheer's Death at 68 Sparks Talk of His 1983 Adult Film 'Bombay Fantasy' Controversy

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: सिनेमा आणि टिव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झालं आहे. महाभारतमध्ये कर्णाची भूमिका निभावणाऱ्या पंकज धीर यांचं कर्करोगामुळे निधन झालं आहे. ते 68 वर्षाचे होते. गेल्या अनेक वर्षापासून ते कर्करोगाचा सामना करत होते. त्यांनी त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये प्रत्येक पात्रात जीव ओतून काम केलय. हिंदी मराठी सिनेमामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. पंकज धीर यांनी 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ चित्रपटामध्ये काम केलय.

