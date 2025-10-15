'दोन कपल्स एकाच बिछाण्यावर...' पंकज धीर यांनी देशात पहिल्यांदा बनवलेला 'अश्लील सिनेमा', हॉटेलच्या बंद रुममध्ये झालेलं शुटिंग

Bollywood News: सिनेमा आणि टिव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झालं आहे. महाभारतमध्ये कर्णाची भूमिका निभावणाऱ्या पंकज धीर यांचं कर्करोगामुळे निधन झालं आहे. ते 68 वर्षाचे होते. गेल्या अनेक वर्षापासून ते कर्करोगाचा सामना करत होते. त्यांनी त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये प्रत्येक पात्रात जीव ओतून काम केलय. हिंदी मराठी सिनेमामध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. पंकज धीर यांनी 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ चित्रपटामध्ये काम केलय. .अभिनेते पंकज धीर यांच्याबाबत फार कमी लोकांना माहित आहे. भारतातील पहिली अडल्ट फिल्म त्यांनी बनवली होती. जी 1983 साली रिलीज झाली होती. 'बॉम्बे फॅन्टसी' असं त्यांच्या अश्लिल सिनेमाचं नाव होतं. त्यांनी स्वत: ती दिग्दर्शित केली होती. त्याकाळी त्यांच्या त्या सिनेमाची खूप मोठी चर्चा झाली. त्याकाळी त्या सिनेमावरुन खुप मोठा वाद सुद्धा झाल्याचं बोललं जातं. .तसंच पंकज धीर यांच्या महाभारत मालिकेनंतर कर्णच्या रुपातील त्याचे फोटो शाळेच्या पुस्तकात छापले गेले. तसंच अनेक ठिकाणी कर्ण मंदिरात त्यांच्या प्रतिमा लावण्यात आल्या. त्याची पुजा सुद्धा करण्यात आली. परंतु जेव्हा त्यांनी 1983 मध्ये पहिला अश्लिल सिनेमा 'बॉम्बे फॅक्टरी' चित्रपट बनवला त्यावेळी प्रचंड वाद निर्माण झाला..बॉम्बे फॅक्टरी पंकज धीर यांनी डायरेक्ट केला होतापंकज धीर यांनी बॉम्बे फॅक्टरी सिनेमा डायरेक्ट केला होता. यामध्ये अभिनेते केएन सिंह यांचा मुलगा विभूषण सिंह पॉल हे मुख्य भूमिकेत होते. त्या चित्रपटानंतर त्यांना 'नील कुमार' नावाने ओळखलं जातं. या चित्रपटाची त्याकाळी प्रचंड चर्चा रंगली होती. .एका रुममध्ये कपल्सचा सीन व्हायरलबॉम्बे फॅक्टरी हा भारतीय चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचा 'अडल्ट सर्टिफिकेशन' मिळालं होतं. तसंच या चित्रपटाला अश्लिल फिल्मचा दर्जा देण्यात आला होता. कारण देशी सिनेमामध्ये पहिल्या वेळी दोन कपल्स एका बिछाण्यावर दाखवण्यात आले होते. त्याकाळी तो सिनेमा हिंदीसह इग्लिश भाषेत सुद्धा प्रदर्शित झाला होता. .या सिनेमासाठी कॅनडामधून कॅमेरा क्रू आले होते. बेडरुममधला सीन 'सन अॅण्ड सॅन्ड हॉटेल'मध्ये चित्रित केला होता. त्याकाळी त्या कॅमेरा क्रूसह अनेक अभिनेत्यांना त्या हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. .'टाइम आ ही गया...' कॅटरीनाच्या डिलिव्हरीवर विक्की कौशल म्हणाला... बाबा होण्याची लागली उत्सुकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.