अमृता फडणवीस की लेक दिविजा, कोण आहे वर्षा बंगल्यातील किचन क्वीन? घरातल्या गोष्टी सांगताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या...

Entertainment News: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांचा मनोरंजन सृष्टीशी जवळून संबंध आहे. अनेक सामाजिक कार्यात त्या सहभाग नोंदवतात. अनेक वेळा त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वेगवेगळ्या कार्यक्रमात सहभागी सुद्धा होतात. त्या एक उत्तम सिंगर सुद्धा आहेत. त्यांच्या गाण्याला चाहत्यांची पसंती सुद्धा मिळते. .दरम्यान अशातच आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी कर्ली टेल्स या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. त्याची ही मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक गोष्टींवर गप्पा मारल्या. यावेळी त्या वर्षा बंगल्यावर कोण कोण असतं? वर्षा बंगल्यावर किचन क्वीन कोण आहे? या सगळ्या प्रश्नाची उत्तर त्यांनी दिली. .मुलाखतीत बोलताना अमृता फडणवीस यांनी वर्षा बंगल्याच्या आतील भव्य झलक दाखवली. यावेळी त्यांनी वर्षा बंगल्यातील स्वयंपाक घर सुद्धा दाखवलं. यावेळी भरपूर स्वयंपाकी काम करत होते. यावेळी त्यांना विचारण्यात आलं की, 'तुम्ही स्वत: जेवण बनवायला स्वयंपाक घरात येतात का?' यावर अमृता फडणवीस म्हणाल्या, मी फारशी येत नसून क्वचितच येत असते. मी मुगाची खिचडी उत्तम बनवते. .यावेळी अमृता फडणवीस यांना वर्षा बंगल्याची किचन क्वीन कोण? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्या म्हणाल्या की, 'आमच्या घरात माझ्या सासूबाई किचन क्वीन होत्या. काय बनवायचं? काय नाही? हे सगळं त्या ठरवायच्या. त्यानंतर हळूहळू मधल्या काळात मी त्या जागी आले. परंतु मला ते काही फारसं जमलं नाही. त्यानंतर आता वर्षा बंगल्याची किचन क्वीन आमची मुलगी दिविजा आहे. सगळाचा नाष्टा काय बनवणार? आजचं जेवण काय असेल? हे सगळं ती स्वत: ठरवते. ती जेवणाबाबत फार जागृत असते. त्यामुळे आमच्या किचनमध्ये सध्या फक्त हेल्दी फूड बनतं. त्यामुळे याचा फायदा मला आणि देवेंद्रजींना सुद्धा होतो.'.'मी एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाले तर...' अमृता फडणवीस प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हणाल्या...'देवेंद्रजींनी सगळं केलय पण मी...'.