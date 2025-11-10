Premier

अमृता फडणवीस की लेक दिविजा, कोण आहे वर्षा बंगल्यातील किचन क्वीन? घरातल्या गोष्टी सांगताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या...

Amruta Fadnavis Reveals Who the ‘Kitchen Queen’: कर्ली टेल्सला दिलेल्या मुलाखतीत अमृता फडणवीस यांनी वर्षा बंगल्याच्या स्वयंपाक घरातील गोष्टी उघड केल्या. त्यांनी सांगितलं की आता किचन क्वीन त्यांची मुलगी दिविजा आहे.
Entertainment News: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस नेहमीच चर्चेत असतात. त्यांचा मनोरंजन सृष्टीशी जवळून संबंध आहे. अनेक सामाजिक कार्यात त्या सहभाग नोंदवतात. अनेक वेळा त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वेगवेगळ्या कार्यक्रमात सहभागी सुद्धा होतात. त्या एक उत्तम सिंगर सुद्धा आहेत. त्यांच्या गाण्याला चाहत्यांची पसंती सुद्धा मिळते.

