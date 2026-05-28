Deepali Sayyad Claims : ‘महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स’वरून खळबळ! दिपाली सय्यदला धमक्या, “ते नाव घेतलं तर सर्व काही संपेल...”

नाशिक येथील कुप्रसिद्ध अशोक खरात यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणावर आधारित 'महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स' या चित्रपटाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. शिवसेना नेत्या आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांना सातत्याने धमक्यांचे फोन येत असल्याचा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला आहे. या चित्रपटात काम न करण्यासाठी आणि विशेषतः राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची भूमिका साकारू नये, असे सांगत त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..चित्रपटाची पार्श्वभूमीदिग्दर्शक स्वरूप बी. सावंत यांनी अशोक खरात यांच्या प्रकरणाला ७० एमएम पडद्यावर आणण्याचे ठरवले आहे. 'महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स' या नावाने तयार होत असलेल्या या चित्रपटाची टॅगलाइन 'आता सर्व काही उघड होईल' अशी आहे. या चित्रपटात दिपाली सय्यद यांना एक महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली असून, त्या रूपाली चाकणकर यांची भूमिका साकारणार असल्याची चर्चा जोरात आहे..धमक्यांची साखळीमाध्यमांशी बोलताना दिपाली सय्यद यांनी सांगितले की, त्यांना सतत फोन येऊन या चित्रपटात काम करू नका, असे आदेश दिले जात आहेत. काही फोनमध्ये तर त्यांना जीवन संपवण्याची ृ आणि करिअर संपवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. काही महिला नेत्यांकडूनही फोन आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नेत्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की, चित्रपट केल्यास त्यांचे राजकीय भवितव्य उद्ध्वस्त केले जाईल..बिग बॉस नंतर खळबळदिपाली सय्यद गेल्या चार महिन्यांपासून 'बिग बॉस' च्या घरात होत्या. त्यामुळे बाहेरील घडामोडींची त्यांना फारशी माहिती नव्हती. घराबाहेर पडल्यानंतर पटकथा वाचून त्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य कळले. अशोक खरात लोकांना कशाप्रकारचे पेय देत असत, ते अंधश्रद्धेचा कसा खेळ खेळत होते आणि त्यांच्या कृत्यांचा खरा चेहरा काय होता, हे सर्व जनतेसमोर आणण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या..पात्रांबाबत सस्पेन्सरूपाली चाकणकर यांची भूमिका साकारण्याबाबत दिपाली सय्यद यांनी अद्याप स्पष्ट पुष्टी केलेली नाही. मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सर्व काही उघड होईल, असे त्यांनी सांगितले. या भूमिकेबाबत अजूनही काही गोष्टींचा खुलासा बाकी असल्याचे त्यांचे मत आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणारप्रकरण गंभीर असल्याने दिपाली सय्यद यांनी आपल्या पक्षनेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भेटीत त्यांनी संपूर्ण परिस्थिती सविस्तर सांगण्याची तयारी दर्शवली आहे. फोन करणाऱ्या व्यक्तींची नावेही त्यांच्या वरिष्ठांसमोर उघड करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.चित्रपटाचे नियोजनया चित्रपटाचे चित्रीकरण पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. २ ऑक्टोबर रोजी चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे नियोजन आहे. प्रदर्शनानंतर अनेक प्रभावशाली व्यक्तींच्या चेहऱ्यावरील सभ्यतेचा मुखवटा उतरेल, असा विश्वास दिपाली सय्यद यांनी व्यक्त केला आहे..