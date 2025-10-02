पैठणच्या शेतकऱ्याने केबीसीमध्ये जिंकले 50 लाख, एकही लाईफलाईन न वापरता केली कमाल, अमिताभ बच्चन सुद्धा झाले शॉक

सध्या महाराष्ट्रात पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालय. मराठवाड्यासह सोलापूर, संभाजीनगरमध्ये पावसाने शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान केलय. शेतकऱ्याचं होणारं नुकसान पाहून प्रत्येकजण हळ करताना दिसतोय. अशातच शेतकऱ्यांबाबत एक आनंदाची बातमी समोर आलीय. एका शेतकऱ्याने कौन बनेगा करोडपती या शोमध्ये पन्नास लाख रुपये जिंकले आहे. त्याचा केबीसीमधील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .अमिताभ बच्चन यांच्या कौन बनेगा करोडपती या शोमध्ये अनेक हुशार, तत्ज्ञ लोक येत असतात. आपल्या बुद्धीच्या जोरावर अनेक जण लाखो रुपये जिंकतात. अशातच या शोमध्ये महाराष्ट्रीतल पैठण तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने उपस्थिती लावली. त्याने एकही लाईफ लाईन न वापरता 50 लाख रुपयांची कमाई केली. नुकत्याचा त्याचा टीव्हीवर भाग प्रदर्शित झाला. या स्पर्धकाने बिग बींनी विचारलेल्या 14 प्रश्नाची त्याने अचूक उत्तरं दिली. .पैठण तालुक्यातील कैलास कुंटेवाड या शेतकऱ्याने कौन बनेगा करोडपती या शोमध्ये भाग घेतला होता. या स्पर्धेत त्यांनी 11 प्रश्नांची अचूक उत्तर दिली. १२ व्या प्रश्नासाठी त्यांनी ऑडियन्स पोल घेतला. एक लाईफ लाईन वापरल्यानंतर त्यांनी पुढची अचूक उत्तर दिली. त्यांच्याकडे इतरही पर्याय उपलब्ध होते. .कैलास कुंटवाड यांचं राष्ट्रीय संघात खेळायचं स्वप्न पाहिलं होतं. परंतु घरच्या परिस्थितीमुळे ते शक्य झाली. त्यामुळे आता ते स्वत: पाहिलेलं स्वप्न मुलाकडून पुर्ण करण्याचा प्रयत्न करताय. त्यासाठी त्यांनी क्रिकेट अकॅडमीमध्ये प्रवेश सुद्धा दिलाय. या शोमध्ये मिळालेले पैसे सुद्धा ते त्याच्या क्रिकेटसाठी वापरणार असल्याचं म्हटलय. .शिवचरित्राची थरारक कहाणी रुपेरी पडद्यावर, ‘रणपति शिवराय – स्वारी आग्रा’ 19 फेब्रुवारीपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.