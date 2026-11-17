महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्री रसिका वेंगुर्लेकर हिने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. तिने स्वत:चं नवीन घर खरेदी केलं आहे. रसिकाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी शेअर केलीय. तिने पोस्टमध्ये घराचा खास व्हिडिओ सुद्धा शेअर केलाय. यात तिच्या घराची झलक पहायला मिळतेय. .दिवाळीच्या मुहूर्तावर पतीसोबत घेतलं नवं घररसिकाने दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर पती अनिरुद्ध शिंदे यांच्यासोबत नव्या घराची खरेदी केली आहे. आयुष्यातील हा खास क्षण तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत शेअर केला. तिच्या या पोस्टवर चाहत्यांसह मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकारांनीही कमेंट करत तिचं अभिनंदन केलं आहे. नव्या घरासाठी शुभेच्छा देताना अनेकांनी तिच्या मेहनतीचं आणि यशाचं कौतुक केलं आहे..रसिका वेंगुर्लेकरने गाजवल्या अनेक मालिकारसिका वेंगुर्लेकर ही मराठी मनोरंजनविश्वातील ओळखीची अभिनेत्री आहे. तिने आजवर विविध मालिकांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. 'दिल दोस्ती दुनियादारी', 'देवयानी' आणि 'फ्रेशर्स' यांसारख्या मालिकांमध्ये ती महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसली होती. आपल्या अभिनयातून तिने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. .मालिकांबरोबरच रसिकाने चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. 'मुंज्या' या चित्रपटातही तिची छोटीशी भूमिका पाहायला मिळाली होती. तिचे पती अनिरुद्ध शिंदे हेदेखील मनोरंजनविश्वात सक्रिय असून ते दिग्दर्शक म्हणून काम करतात.."बिसलेरीच्या बाटलीत लघुशंका करायचो..." अभिनेत्री राम्या कृष्णन यांचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.