प्रेक्षकांच्या लाडक्या ‘शिवाली हे खरं आहे’ स्किटची दमदार पुनरागमन! प्रोमो चर्चेत

Entertainment News : महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा सोनी मराठी वाहिनीवरील 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी खास सरप्राईज घेऊन येत आहे. या कार्यक्रमातील अत्यंत गाजलेलं आणि प्रेक्षकांचं लाडकं स्किट 'शिवाली हे खरं आहे' आता नव्या रूपात पुन्हा एकदा रंगमंचावर येणार आहे..समीर चौगुले, शिवाली परब आणि निमिष कुलकर्णी यांच्या अफलातून अभिनयामुळे हे स्किट प्रचंड लोकप्रिय ठरलं होतं. जवळपास दोन वर्षांपूर्वी या स्किटचा शेवटचा मूळ भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्या काळात 'शिवाली हे खरं आहे'ने केवळ टीव्हीवरच नव्हे, तर सोशल मीडियावरही धुमाकूळ घातला होता. या स्किटमधील संवाद, टायमिंग आणि व्यक्तिरेखा आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत..हे स्किट 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मधील सर्वाधिक आवडत्या आणि चर्चेत राहिलेल्या स्किट्सपैकी एक मानलं जातं. प्रेक्षकांनी याला भरभरून प्रेम दिलं असून, अनेकांनी याच्या पुनरागमनाची आतुरतेने वाट पाहिली आहे. आता, त्याच कलाकारांसह आणि नव्या विषयासह 'शिवाली हे खरं आहे' पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज झालं आहे. जुन्या आठवणींना उजाळा देत, नव्या ट्विस्टसह सादर होणारं हे स्किट प्रेक्षकांसाठी हास्याचा डबल डोस ठरणार आहे..'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम नेहमीच दर्जेदार विनोद आणि उत्कृष्ट सादरीकरणासाठी ओळखला जातो, आणि अशा गाजलेल्या स्किट्समुळेच या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..हा धमाल कार्यक्रम पाहायला विसरू नका — 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' प्रत्येक सोमवार आणि मंगळवार रात्री ९ वाजता, फक्त सोनी मराठीवर!