Premier

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’फेम पृथ्वीकची आजीने घेतली खास भेट, कामचं केलं कौतूक, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Prithvik Pratap’s Viral Video with Grandmother Fan: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोमधील कलाकार पृथ्वीक प्रताप प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो. अशातच आता एका चाहत्या आजीने पृथ्वीकची भेट घेतली. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Prithvik Pratap’s Viral Video with Grandmother Fan

Prithvik Pratap’s Viral Video with Grandmother Fan

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोचा लाखोचा चाहतावर्ग आहे. जगभरात या कॉमेडी शोची चर्चा रंगताना पहायला मिळते. या शोमधील कलाकार प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. हास्यजत्रेतील अनेक कलाकार प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. निखिल बने, प्रियदर्शिनी नम्रता, ओंकार, शिवाली, पृथ्वीक हे प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत.

Loading content, please wait...
viral
marathi actor
Entertainment news
Celebrity
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com