महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’फेम पृथ्वीकची आजीने घेतली खास भेट, कामचं केलं कौतूक, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोचा लाखोचा चाहतावर्ग आहे. जगभरात या कॉमेडी शोची चर्चा रंगताना पहायला मिळते. या शोमधील कलाकार प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. हास्यजत्रेतील अनेक कलाकार प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. निखिल बने, प्रियदर्शिनी नम्रता, ओंकार, शिवाली, पृथ्वीक हे प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. .दरम्यान महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोमधील कलाकार पृथ्वीक प्रताप हा देखील तितकाच प्रेक्षकांना आवडतो. तो विविध नाटक, वेबसीरिज, सिनेमामधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतो. त्यांने त्याच्या वयक्तिक आयुष्यात खूप संघर्ष केलाय. त्याने त्याच्या अभिनयातून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. प्रेक्षकांचंही त्याला भरभरुन प्रेम मिळालं. आता पृथ्वीक यशाच्या शिखरावर आहे. दरम्यान अशातच आता पृथ्वीकला भेटायला एक चाहती आजी आली होती. त्याने त्या आजीसोबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..आजीने पृथ्वीकचं हास्यजत्रेतील कामाचं तोंड भरून कौतूक केलं. यावेळी पृथ्वीकने आजीचे पाया पडून अशिर्वाद सुद्धा घेतले. आजी त्याला अगदी प्रेमाने सगळ्या गोष्टी समजावून सांगत होत्या. दरम्यान या सगळ्याचा व्हिडिओ पृथ्वीकने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओला त्याने खास कॅप्शनही दिलं आहे..त्याने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आज महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमाची मनापासून दाद देणाऱ्या आजी आज भेटल्या. आवाजाने तरुण असलेल्या आजीने तोंडभरुन कौतुक केलं. इतकं की, कौतूक करताना जरासाही थकवा न लागल्याने खणखणीत आवाजात गोंड शब्द मांडले.' सध्या त्याचा आजीसोबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ."त्यांचं नातं खूप TOXIC" कुमार सानू-कुनिकाच्या अफेअरवर लेक व्यक्त ; "माझ्या गर्लफ्रेंड्स होत्या तेव्हा आईचे बॉयफ्रेंड..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.