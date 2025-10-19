Premier

"हा सिनेमा सिक्वेल नाही" पुन्हा शिवाजीराजे सिनेमाच्या वादावर महेश मांजरेकरांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले..

Mahesh Manjarekar On Punha Shivajiraje Bhosale Movie Sequel Controversy : अभिनेते, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी पुन्हा शिवाजीराजे भोसले या सिनेमाच्या सिक्वेलच्या वादावर भाष्य करत स्पष्टीकरण दिलं.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : लवकरच महेश मांजरेकर यांचं दिग्दर्शन असलेला पुन्हा शिवाजीराजे भोसले हा सिनेमा रिलीज होतोय. या सिनेमाचा टीझर आणि गाणी प्रेक्षकांना आवडले आहेत. त्यातच हा सिनेमा मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय या सिनेमाचा सिक्वेल आहे अशा चर्चा रंगल्या होत्या. यावर नुकतंच महेश मांजरेकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

