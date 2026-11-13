'त्या सेटवर नेमकं काय घडलं, मला सगळ्यांनी सांगितलं'; नाना पाटेकर-तनुश्री दत्ता प्रकरणावर महेश मांजरेकरांचं मोठं वक्तव्य

MAHESH MANJREKAR REVEALS WHAT HAPPENED ON SET: नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने अनेक वादग्रस्त आरोप केले होते. नाना पाटेकर यांनी 'हॉर्न ओके' सिनेमाच्या सेटवर छळ केल्याचा आरोप तनुश्रीनं केला होता. जेव्हा नानांचं निधन झालं तेव्हा 'एका दृष्ट व्यक्तीचं निधन झालं' असं वक्तव्य तिने केलं होतं. दरम्यान आता तनुश्रीच्या आरोपांवर महेश मांजरेकारांना विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाबद्दल सांगितलं. .न्यूज १८ दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना महेश मांजरेकर म्हणाले की, 'काही लोक असे असतात की, त्यांना वाटतं, काहीही करून माझ्याकडे बघा. १०० जण कौतूक करतात पण एक जण विरोधात बोलला की, सगळ्यांचं लक्ष विरोधात बोलणाऱ्याकडे जातं. जुनी प्रकरणं उखरून काढतात. मला नाना कसे आहेत माहिती. त्या सेटवर काय घडलं? तिकडे कोण होतं? याबद्दल मला सगळ्यांनी सांगितलं. परंतु अशा प्रकारचे लोक स्वत:ला उगाच हायलाइट करतात. नानांनी उगाच काहीही कारण नसताना बरच काही सोसलं.' असं महेश मांजरेकर म्हणाले. .'त्या सेटवर असलेल्यांनी सांगितलं की, जसे आरोप केले जाताय, तसं सेटवर काहीच घडलं नव्हतं. पंरतु आता त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे. कारण मोबाईलमुळे सगळे लोक आपली मतं मांडतात. त्यांचा खूप राग येतो. परंतु आपण काहीच करू शकत नाही.' असं ते म्हणाले. .पुढे नानांबद्दल बोलताना महेश मांजरेकर म्हणाले की, 'त्यांच्या अंत्यदर्शनाला जाऊ शकलो नाही याची मला खंत आहे. त्यावेळी मी लंडनला होता. परंतु नाना एवढे फिट होते की, त्यांना कधी ताप आलाय. किंवा कधी आराम करताय, थकलेत असं कधीच झालं नाही.' असं ते म्हणाले..'रामायण'मधील तो थरारक सीन हिंदीतून कट! राम-सीता अन् लक्ष्मणाचा Deleted Video व्हायरल; पाहून अंगावर येईल काटा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.