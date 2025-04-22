Mahesh Manjrekar : महेश मांजरेकरांना करायचं आहे 'या' अभिनेत्रीसोबत काम, म्हणाले.. 'ती कमालीची...'

महेश मांजेरकर हे अभिनेत्याबरोबरच उत्तम दिग्दर्शक सुद्धा आहेत. त्यांना नुकताच व्ही. शांताराम पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान लवकरच त्यांचा 'देवमाणूस' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात रेणुका शहाणेसोबत ते स्क्रीन शेअर करणार आहे..देवमाणूस चित्रपटाच्या पार्श्वभूमीवर महेश मांजरेकर यांनी 'तारांगण'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलंय. यावेळी त्यांनी काही अभिनेत्रींसोबत काम करण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली. कोणत्या अभिनेत्रीसोबत काम करायला आवडेल? असा प्रश्न विचारल्यावर महेश मांजरेकरांनी उत्तर देत 'मला तब्बू सोबत काम करायला आवडलं असतं' असं म्हटलं..तसंच महेश मांजरेकर पुढे बोलताना म्हणाले की, 'रेखासोबत देखील काम करायला आवडलं असतं. रेखा एक उत्तम अभिनेत्री आहे. तसंच छाया कदम सुद्धा कमालीची अभिनेत्री आहे. त्यामुळे एकदा तरी तिच्यासोबत काम करण्याची माझी इच्छा आहे.'.पुढे मुलाखतीमध्ये बोलताना मांजरेकर म्हणाले की, 'शिवाजी साटम आणि सलमान खान त्यांच्यासाठी देवमाणूस आहेत. माझ्या वाईट काळात ही दोन्ही माणसं माझ्यासोबत देवमाणसासारखी सोबत राहतात.' .रेणुका शहाणेंनी सुद्धा चित्रपटाबद्दल अनुभव सांगितला. त्यांनी एका सीनचा किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केला. त्या म्हणाल्या की, 'महेशनं झेंडूचं फूल दिलं, तेव्हा मी त्याला म्हटलं झेंडू कसा काय माळणार. त्यानंतर त्यात बदल करून गुलाब देण्यात आलं.'यावर रेणुका शहाणेंना प्रश्न विचारण्यात आला की, आशुतोष राणा कधी गुलाब देतात का? त्यावर त्या म्हणाल्या की, 'सर मला शाब्दिक गुलाब देतात.'.Saif Ali Khan New Home : सुरक्षेच्या कारणासाठी सैफ बदलणार घर? कतारमध्ये घेतलं आलिशान घर, म्हणाला, 'परिवाराच्या सुरक्षेसाठी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.