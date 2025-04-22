Premier

Mahesh Manjrekar : महेश मांजरेकरांना करायचं आहे 'या' अभिनेत्रीसोबत काम, म्हणाले.. 'ती कमालीची...'

Devmanus Marathi Movie : महेश मांजरेकरांचा 'देवमाणूस' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एका मुलाखतीत काही अभिनेत्रीसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
महेश मांजेरकर हे अभिनेत्याबरोबरच उत्तम दिग्दर्शक सुद्धा आहेत. त्यांना नुकताच व्ही. शांताराम पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान लवकरच त्यांचा 'देवमाणूस' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात रेणुका शहाणेसोबत ते स्क्रीन शेअर करणार आहे.

