71 व्या वर्षी रेखा यांनी खरंच लग्न केलं? माहिमाशी बोलताना केला मोठा खुलासा, म्हणाल्या...'मी तर लग्न केलय, ते ही...'

Rekha Marriage Statement Viral: महिमा चौधरी आणि संजय मिश्रा यांचा 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमाचं स्क्रिनिंग १८ डिसेंबर रोजी झालं. या स्क्रिनिंगला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावेळी ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा यांनी देखील हजेरी लावली होती. दरम्यान स्क्रिनिंगनंतर महिमा चौधरीसोबत पोज देताना रेखा यांनी लग्नाबद्दल मोठं भाष्य केलय..सिनेमाच्या स्क्रीनिंगदरम्यान रेखा आणि माहिमा यांचा गप्पा मारतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघी एकमेकींशी लग्नाच्या विषयावर बोलताना दिसत आहे. दोघांनी एकत्र पाहुन अनेक चाहत्यांना 'दिल है तुम्हारा' सिनेमातील आई-मुलीची आठवण झाली. दरम्यान व्हिडिओमध्ये रेखा यांनी पांढऱ्या रंगाचा सूट आणि प्रिंटेड दुप्पटा घेतला होता. तसंच त्यांनी लाल लिपस्टिक आणि भांगेत सिंदूरही भरलं होतं. .काय म्हणाल्या रेखा ?व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये महिमा चौधरी रेखा यांना म्हणतेय की, 'मी दुसऱ्यांदा लग्न केलय.' त्यावर रेखा तिला उत्तर देतात की, 'वा हे असंच असायला पाहिजे, लग्न म्हणजे प्रेमाचं दुसरं नाव, जर प्रेम असेल तर लग्न आहे, जर लग्न आहे तर प्रेम. पहिलं प्रेम असुदे की दुसरं, लग्न तर मी पण केलय माझ्या आयुष्यासोबत...' सध्या रेखा यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..दरम्यान रेखा यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांच्या आयुष्यात अनेक घटना घडल्या. रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांची लव्हस्टोरी तर आजही चर्चेत आहे. रेखा यांनी मुकेश अग्रवालसोबत विवाह केला होता, पंरतु लग्नाला वर्ष होण्याआधीच मुकेश यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर रेखा या अविवाहितच आहेत.