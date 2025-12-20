Premier

71 व्या वर्षी रेखा यांनी खरंच लग्न केलं? माहिमाशी बोलताना केला मोठा खुलासा, म्हणाल्या...'मी तर लग्न केलय, ते ही...'

Rekha’s Wedding Remark Goes Viral: महिमा चौधरी आणि संजय मिश्रा यांच्या ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ सिनेमाच्या स्क्रिनिंगदरम्यान रेखा आणि महिमा यांच्यातील संवादाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
Rekha Marriage Statement Viral: महिमा चौधरी आणि संजय मिश्रा यांचा 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. या सिनेमाचं स्क्रिनिंग १८ डिसेंबर रोजी झालं. या स्क्रिनिंगला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. यावेळी ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा यांनी देखील हजेरी लावली होती. दरम्यान स्क्रिनिंगनंतर महिमा चौधरीसोबत पोज देताना रेखा यांनी लग्नाबद्दल मोठं भाष्य केलय.

