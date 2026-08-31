'म्हणून नाकावर पट्टी लावली होती' महिमा म्हात्रेने सांगितलं धक्कादायक कारण, म्हणाली...

TULA JAPNAR AAHE FAME MAHIMA MHATRE SHOOTING ACCIDENT: 'तुला जपणार आहे' या मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. परंतु मालिकेतील मुख्य नायिका महिमा म्हात्रे हिच्या चेहऱ्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून पट्टी लावलेलं पहायला मिळतय. त्यामुळे तिला नक्की काय झालं? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. गेल्या अनेक महिन्यांपासून तिच्या कपाळावर आणि नाकावर पट्टी बांधलेलं पहायला मिळतय. दरम्यान याबाबत खुलासा करत महिमाने पट्टी लावण्यामागचं कारण सांगितलय. .महिमाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली की, 'गेल्या अनेक महिन्यांपासून माझ्या नाकावर आणि कपाळावर पट्टी लावलेली होती. सगळे मला पट्टी लावण्यामागचं कारण विचारत होते. त्या सगळ्या प्रश्नांची आज उत्तरं मी देणार आहे.'.'खरंतर मध्यंतरी मी मालिकेत दिसत नव्हते. तेव्हा मला प्रेक्षकांनी मनापासून मिस केलं. मला अनेक कमेंट्स येत होत्या. आज मी नाकावरची पट्टी काढतेय. इतके दिवस तुम्हाच्या प्रश्नाचे उत्तरं मी देत नव्हतं. पण आज मी ही पट्टी काढलीय. आता येणाऱ्या भागात मी पट्टीशिवाय पहिल्यासारखी तुम्हाला दिसणार आहे. '.'तुला जपणार आहे मालिकेच्या एका सीनच्या शुटिंगवेळी एक भीषण अपघात झाला होता. मालिकेचा एक सीन सुरु होता. त्यावेळी मीरा घोड्यावर स्वार होऊन अथर्वला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाते. सगळेच त्या सीनसाठी उत्सुक होते. परंतु सीनच्या वेळी अचानक घोडा वेगानं धावू लागला. मी लगाम खेचून त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो थांबला नाही त्याने शेवटी दोघांना खाली पाडलं. त्यावेळी मला वाटलं काहीच झालं नाही, परंतु माझ्या नाकावर रक्ताची धार लागली. मला लगेच हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. ' हे सांगताना ती भावून झाली होती. .पुढे तिने सांगितलं की, अपघातानंतर ती २-३ दिवस हॉस्पिटलमध्ये होती. डॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला होता, परंतु ७-८ दिवसात मी सेटवर आले. कपाळावर नाकावर व्रण होऊ नये म्हणून डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून पट्टी लावूनच ठेवली. असं तिने व्हिडिओमध्ये सांगितलं. .“आता मला ‘अचानक’ या शब्दाचीच भीती वाटतेय…”; आई-वडिलांच्या आठवणीत तेजस्विनी पंडित भावुक, म्हणाली...'एकट्यानं मोठं व्हावं लागतं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.