नाना पाटेकर सिंहगडाच्या पायथ्याशी का राहायचे? मकरंद अनासपुरेंनी सांगितलं खास कारण; म्हणाले, “शिवाजी महाराज कधीतरी…”

NANA PATEKAR NANACHI WADI FARMHOUSE AND HIS LOVE FOR FARMING: मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणारे अभिनेने नाना पाटेकर यांचं ८ ऑक्टोंबर २०२६ रोजी निधन झालं. त्यांच्या अचानक जाण्याने अनेकांना धक्का बसला. त्यात मकरंद अनासपुरे सुद्धा होते. नानांनी आणि मकरंद अनासपुरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी नाम फाउंडेशनची सुरुवात केली होती. नानांच्या जाण्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. 'बातमी कळाल्यापासून गेले काही दिवस झाले मला काही सुचत नाही. त्यांनी असं अचानक जायला नको होतं' अशा भावना मकरंद अनासपुरेंनी व्यक्त केल्यात. .दरम्यान, नाना पाटेकर यांच्यासोबतच्या आठवणी सांगताना मकरंद अनासपुरे यांनी त्यांच्या ‘नानाची वाडी’ या फार्महाऊसबद्दलही सांगितलं. ‘न्यूज १८ मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत मकरंद अनासपुरे म्हणाले, “नानांना कृत्रिमपणा आणि खोटेपणा अजिबात आवडायचा नाही. त्यांची ‘नानाची वाडी’ सिंहगडाच्या पायथ्याशी होती. ते नेहमी म्हणायचे की, स्वराज्याचे मावळे इथूनच वर चढले असतील. कधीतरी महाराज या रस्त्यावरून गेले असतील. या विचारातून आपल्याला किती अंतःस्फूर्ती मिळेल,” असं ते म्हणायचे. नाना पाटेकर यांना शेतात काम करण्याचीही प्रचंड आवड होती, असंही मकरंद अनासपुरे यांनी सांगितलं..पुढे बोलताना ते असंही म्हणाले की, 'ते कधी रिकामे बसलेत असं झालंच नाही. ते सतत कामात किंवा काहीतरी करत असायचे. गप्पा मारताना सुद्धा चित्र काढतील, किंवा काहीतरी लिहतील, कविता करतील असं त्यांचं चालायचं. ते जे काही लिहायचे, त्यांच्या लिहिण्यात एक हळवेपणा होता. त्यांचं निरिक्षण सुद्धा खूप बारिक होतं आणि त्यातून त्यांना माणसं सुद्धा ओळखता येयची.' असं मकरंद अनासपुरे म्हणाले. .नाना पाटेकर यांची अभिनयातील कारकीर्द, सामाजिक कार्य, शेतीची आवड आणि लेखनाची ओढ अशा विविध पैलूंमधून त्यांचं वेगळं व्यक्तिमत्त्व समोर येतं. मकरंद अनासपुरे यांनी सांगितलेल्या या आठवणींमधून नानांचा कामाप्रती असलेला उत्साह, इतिहासाविषयीचा जिव्हाळा आणि माणसांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन अधोरेखित होतो..'पाटलांचा बैलगाडा...' गौतमी पाटीलचा 'कोण होणार करोडपती'च्या हॉटसिटवर धमाकेदार डान्स, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.