पत्नीला कॅन्सर झाला, मी घाबरलो, कुणालाही सांगितलं नाही, नानांनी दिलेला आधार; मकरंद अनासपुरेंनी सांगितली ती आठवण

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्गज अभिनेते मकरंद अनासपुरे आणि दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यात खूप चांगली मैत्री होती. नाना यांच्या निधनानंतर मकरंद हमसून हमसून रडताना दिसले. त्यांनी आपला जिवाभावाचा मित्र गमावला. मकरंद नानांना गुरुजी म्हणायचे. जेव्हा त्यांच्या आयुष्यात वाईट वेळ आलेली तेव्हा नाना त्यांच्या मदतीसाठी उभे राहिलेले. लोकसत्तासाठी लिहिलेल्या लेखामध्ये मकरंद यांनी ती आठवण सांगितलीये. .मकरंद अनासपुरे म्हणाले की, ‘काही वर्षांपूर्वी माझी पत्नी शिल्पाला ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान झालं. मी खूप टेन्शनमध्ये आलो. शिल्पानं मला दम दिला की, ‘माझ्या या आजाराविषयी कुणाला काही बोलू नकोस. जर मला कोणी सहानुभूती द्यायला आले तर मी तुला मारीन.’ पण मी गुरुजींपासून काही लपवत नसल्यामुळे त्यांना सांगितलं. त्यांनी लगेचच डॉक्टर राजेंद्र बडवे यांना फोन केला. त्यानंतर तिच्या सगळ्या केमो आणि सर्जरीमध्ये सुद्धा सातत्यानं त्यांनी मला भक्कम पाठिंबा दिला. ती बरी झाली. त्यावेळी मला खूप त्रास होऊ नये, याची सर्वतोपरी काळजी गुरुजींनी घेतली. माझ्याशी वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत बसायचं. अनुभव, गमतीदार गोष्टी सांगायचे. आज बायको ठणठणीत बरी झाली. त्याचं श्रेय ती, तिच्या डॉक्टरांबरोबरच गुरुजींनासुद्धा आहे. तिच्या परवानगीनं जाहीरपणे आज हे सांगतो आहे.’ .ते पुढे म्हणाले, '‘उत्साहाने कुठल्याही गोष्टीला स्वतःचं स्टारडम न मिळवता मदत करायला गुरुजींना आवडायचं. ठाण्यातल्या ठाणे आर्ट गॅलरीच्या एका कार्यक्रमाच्या वेळी गुलजार साहेबांची एक कविता, ‘किताबे’ त्यांना नानांच्या आवाजात पाहिजे होती. तेव्हा त्यांनी मला विचारलं की, नाना हे करतील का? मी त्यांना फोन केला. ते म्हणाले, अरे मला आवडेल. त्यांनी त्या कार्यक्रमासाठी वेळ काढून ती कविता रेकॉर्ड करून दिली. ‘यशवंत’ सिनेमाचं जुहू चौपाटीवर शूटिंग होतं. ढोलक वाजवून पैसे गोळा करणाऱ्या रस्त्यावरच्या मुलाला सिनेमात घेतलं होतं. शॉटच्या मध्ये रिकाम्या वेळात नाना त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने ढोलक कसा वाजवायचा, मग जास्त पैसे कसे मिळतील, हे शिकवत होते. शूटिंग संपल्यानंतर प्रॉडक्शन टीमला त्यांनी त्या मुलाला हजार रुपये द्यायला लावले. शिवाय स्वतःही काही पैसे दिले. हा त्यांचा दिलदारपणा शेकडो जणांनी अनुभवला असेलच.'.'कोण होणार करोडपती' मध्ये किती लाख जिंकली सोनाली बेंद्रे? Lifeline न वापरता दिलं शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर, काय होता प्रश्न?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.