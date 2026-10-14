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पत्नीला कॅन्सर झाला, मी घाबरलो, कुणालाही सांगितलं नाही, नानांनी दिलेला आधार; मकरंद अनासपुरेंनी सांगितली ती आठवण

MAKARAND ANASPURE RECALLS NANA PATEKAR'S SUPPORT DURING WIFE'S CANCER DIAGNOSIS : लोकप्रिय मराठी अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी त्यांच्या पत्नीच्या आजारपणात दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांनी त्यांना कशी मदत केलेली याबद्दल सांगितलं आहे.
makarand anaspure on nana patekar

makarand anaspure on nana patekar

esakal 

Payal Naik
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्गज अभिनेते मकरंद अनासपुरे आणि दिवंगत अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यात खूप चांगली मैत्री होती. नाना यांच्या निधनानंतर मकरंद हमसून हमसून रडताना दिसले. त्यांनी आपला जिवाभावाचा मित्र गमावला. मकरंद नानांना गुरुजी म्हणायचे. जेव्हा त्यांच्या आयुष्यात वाईट वेळ आलेली तेव्हा नाना त्यांच्या मदतीसाठी उभे राहिलेले. लोकसत्तासाठी लिहिलेल्या लेखामध्ये मकरंद यांनी ती आठवण सांगितलीये.

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